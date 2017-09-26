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AZERBAYCAN, TÜRK YATIRIMCI VE TURİ̇STLERİ̇ BEKLİ̇YOR

26 Eylül 2017 Salı 13:52
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Azerbaycan Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Çakmak: - "Ülkemizi tanıtmak için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini önemsiyoruz ve örnek alıyoruz"

AZERBAYCAN, TÜRK YATIRIMCI VE TURİ̇STLERİ̇ BEKLİ̇YOR
İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği, Azerbaycan'ın Türk yatırımcı ve turi̇stleri̇ beklediğini duyurdu.  

Azerbaycan Türkiye Turizm Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, yıllık petrol rezervi 8 milyar varilin üzerinde olan Azerbaycan, turizm atağına geçti.

"İki devlet tek millet" anlayışıyla Türkiye ile güçlü bağları bulunan Azerbaycan, tarım, gıda imalatı, inşaat, kimya sanayi, tekstil ve turizm gibi sektörlerde Türk yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Azerbaycan Turizm Temsilciliği Yönetici Direktörü Nurlana Çakmak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, özellikle turizm konusunda Azerbaycan'da büyük bir değişim yaşandığını, yatırımcılar kadar Türk turistleri de Azerbaycan'a davet ettiklerini bildirdi.

Çakmak, Azerbaycan'ı sadece petrol ve gaz kaynaklarıyla değil, aynı zamanda tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve zengin gastronomisiyle de tanıtmak istediklerini belirterek, geçen yıl başlatılan turizm atağının ülke genelinde artarak devam ettiğini kaydetti. 

13 ülkeye vize kolaylığı sağlandığını bildiren Çakmak, "Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi, kapıda vize avantajı getirildi. İstanbul, Rusya ve Dubai'de turizm ofisleri açıldı. Ülkemizi tanıtmak için çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Türkiye'nin bu alandaki tecrübesini önemsiyoruz ve örnek alıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Türk ve Azerbaycan halkları arasında pek çok ortak yan olduğunu belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Sen de Azerbaycan'ı gör' diyerek Türklere çağrı yapıyoruz. Azerbaycan, dünya genelinde yaptığı tanıtımlarla ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla turizmde önemli bir hareketlilik yarattı. Yıllık turist sayısı 2 milyonu geçti. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu rakamın 3,5 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Azerbaycan’da Türk turizmcilerin yatırımları önemli bir hacme sahip. Her alandaki yakınlığımız bu süreçte Türkler için önemli bir avantaj. Burada sizleri çok seven ve ağırlamaktan mutluluk duyacak kardeşleriniz var."


Anadolu Haber Ajansı
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