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AZERBAYCAN TRANSİT ÜLKE OLMAK İSTİYOR

21 Şubat 2017 Salı 12:25
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Petrol dışı ekonomiyi canlandırmaya çalışan Azerbaycan, Orta Asya'ya açılan kapısı Bakü limanını genişleterek taşıma kapasitesini yıllık 25 milyon tona çıkartmayı hedefliyor

AZERBAYCAN TRANSİT ÜLKE OLMAK İSTİYOR
BAKÜ (AA) - RUSLAN REHİMOV - Petrol ve doğalgaz ülkesi Azerbaycan'da, petrol dışı ekonomiyi canlandırmak ve çeşitlendirmek için ülkenin transit olanakları geliştiriliyor. 

Çin ile Avrupa'yı birleştiren tarihi "İpek yolu"nun yeniden kurulmasında rol almak isteyen Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan'la Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını inşa ederken diğer yandan da başkentten 70 kilometre mesafede, Alat kasabasındaki Bakü limanını genişletiyor. Bakü limanın hemen yanı başında, çeşitli sektörlerde üretim yapılabilecek fabrikaların bulunacağı serbest ticaret bölgesi inşa ediliyor. 

Faaliyete 2014'te başlayan ve bugün aynı anda 2 gemi kabul etme kapasitesine sahip Bakü limanından Kazakistan'ın Aktau ile Türkmenistan'ın Türkmenbaşı limanlarına gemilerle TIR ve konteynerler taşınıyor. Yıl sonunda tamamlanması öngörülen genişletme çalışmalarının ardından limana, aynı anda 11 gemi yanaşabilecek. Hazar'ın en büyük limanı ünvanını elde edecek Bakü limanının taşıma kapasitesi yıllık 25 milyon tona çıkacak. 

Limandan taşınan yüklerin yüzde 87'sini transit yükler oluşturuyor. Türkiye ve Rusya arasında 2015'te yaşanan uçak krizinin ardından Türk tırlarının Azerbaycan güzergahını seçmesi Bakü limanının önemini daha da artırdı. Azerbaycan'ın, tırların transit ücretlerinde yüzde 40, Hazar denizinden Ro-Ro gemileri ile yapılan taşıma işleminde yüzde 20 indirim yapması dolayısıyla Bakü limanından yapılan taşımacılıkta önemli ölçüde artış kaydedildi.

- Taşımacılık yüzde 47 arttı 

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı A.Ş'nin verilerine göre 2016'da limandan yapılan toplam taşıma oranı bir önceki yıla göre yüzde 47 arttı. Geçen yıl bu limanı kullanan tır sayısında ise yüzde 300 artış oldu. Çin'den Avrupa'ya kadar çok sayıda ülkeye giden tır ve konteynerlerin güzergahı olarak kullanılan Bakü limanından 2016'da 4,5 milyon ton yük taşındı. Limanın genişleterek elde edilecek transit gelirleriyle yetinmek istemeyen Azerbaycan yönetimi, limandan geçen yüklerin de bir şekilde üretime tabi tutulması amacıyla serbest ticaret bölgesi inşa ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önerisiyle inşa edilen serbest ticaret bölgesi için 400 hektar arazi ayrıldı. Daha sonra 2 bin hektar arazi de buraya eklenecek. Serbest ticaret bölgesinde petrol, eczacılık ve tarım alanlarında üretim yapılacak.

Anadolu Haber Ajansı
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