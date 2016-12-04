AVUSTURYA'DAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

VİYANA (AA) - Avusturya'da aşırı sağcıların adayı Norbert Hofer, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini belirterek, "Bu sefer olmadı. Alexander Van der Bellen'i başarısından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Hofer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçimi kaybettiğini kabul etti.

Norbert Hofer, açıklamasında, "Çok derin bir üzüntü içerisindeyim. Bu sefer olmadı. Alexander Van Der Bellen'i başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bütün Avusturyalıların birlikte olmasını ve beraber hareket etmesini diliyorum. Biz hepimiz Avusturyalıyız. Hangi siyasi tercihte bulunup bulunmadığı önemli değil." ifadelerini kullandı.

Başbakan Christian Kern'de yaptığı açıklamada, "Yeni Cumhurbaşkanımız Van Der Bellen'i tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte taraflar arasında adeta propaganda savaşı başladı.

Aşırı sağcılar ve Yeşiller, kendi adaylarının önde olduğunu ileri sürdü. İlk sonuçlara göre Hofer, Van Der Bellen'i yendiğini ileri sürerken, devlet televizyonu ORF, Van Der Bellen'in seçimi kazandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sayılmış ilk seçim sonuçlarına göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) adayı Norbert Hofer yüzde 52,6, Yeşiller Partisi'nin adayı Alexander Van Der Bellen'in aldığı oy oranı ise yüzde 47,4 olarak görülüyor.

Ancak söz konusu verilere göre Avusturya genelinde Van Der Bellen'in oyu bir önceki seçime oranla yüzde 30, Hofer'in oyu ise yüzde 17 oranında artış gösterdi. Buna göre Alexander Van Der Bellen'in kazandığı belirtildi.

Devlet televizyonu ORF de sayılmamış oy oranlarını da hesaba katarak, seçimleri Van Der Bellen'in kazandığını duyurdu.

Resmi sonuçlar, mektuplu oyların sayılmasından sonra yarın akşam saatlerinde ya da öbür gün açıklanacak.

- Seçim süreci

Seçimin 24 Nisan'da yapılan birinci turunda Hofer ve Van der Bellen, 6 aday arasından en fazla oyu alarak ikinci tura kalmıştı. Van Der Bellen, 22 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimi, mektuplu oyların sayımından sonra rakibi Hofer'e yaklaşık 30 bin oy fark atarak kazandı, ancak aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), seçimin kaderini değiştiren mektuplu oyların sayımında hile yapıldığı iddiasıyla dava açtı.

Anayasa Mahkemesi, mektuplu oyların sayımında usulsüzlük yapıldığını tespit ederek, seçimin ikinci turunu iptal etti. Hükümet, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun 2 Ekim'de tekrarlanacağını açıklamış, ancak mektuplu oylarda tutkal probleminin yaşanması nedeniyle 4 Aralık'a ertelenmişti.

Anadolu Haber Ajansı