Avusturya'da seçimleri kazanan, Sebastian Kurz

Avusturya'da günün kazanı, Türk düşmanlığı ile tanınan Sebastian Kurz...

Ülkede 6.4 milyon seçmenin sandığa gittiği seçimde oy kullanma işlemi, dün yerel saat ile 17.00'de sona erdi.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayınladığı ilk sandık çıkış anketine göre; merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

İHALE PAZARLIĞI OY KAYBETTİRDİ

Eski Başbakan Yardımcısı ve FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin karıştığı ve İbiza skandalı olarak adlandırılan ihale pazarlıklarının yer aldığı görüntülerin basına yansıması sonrasında gidilen erken genel seçimlere ilişkin ilk veriler ışığında, aşırı sağcı koalisyonun büyük ortağı ÖVP oylarını yüzde 5'ten fazla artırırken, aşırı sağcı parti ise yaklaşık yüzde 10 oy kaybetti.

Sebastian Kurz kimdir?

Sebastian Kurz (d. 27 Ağustos 1986, Viyana'da doğdu. 1996'da Gymnasium lisesine girdi ve 2004 yılında mezun oldu. Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini tamamladı. Viyana Üniversitesi hukuk öğrenimini yarıda bırakarak 2009 yılında Avusturya Halk Partisi (ÖVP)'nin gençlik şubesi başkanı seçildi. 2010 ve 2011 yılları arasında Viyana şehir meclisi üyeliğini yürüttü. Nisan 2011'de İçişleri Bakanlığı'nın bünyesinde yeni oluşturulan uyum müsteşarlığına atandı. 29 Eylül 2013 Avusturya genel seçimlerinde, Avusturya Halk Partisi'nden milletvekili seçildi. Halk Partisi ile Sosyal Demokrat Partisi arasında iki ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından Kurz, Avusturya Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. 27 yaşında Avusturya Cumhuriyeti'nin en genç bakanı ve Avrupa Birliği'nin en genç dışişleri bakanı olmuştur. 18 Aralık 2017'de ise Avusturya Şansölyesi oldu.

Politikaları

Halk Partisi içinde yükselen yıldız olarak görülen ve ileride parti lideri olmasına kesin gözüyle bakılan Kurz, daha önceki görevi sırasında okullar ve Müslüman göçmenlere yönelik çalışmalarıyla övgü topladı. Sebatian Kurz Uyum Müsteşarlığı döneminde, göçmen çocuklarının Avusturya toplumuyla bütünleşebilmeleri için okula başlamadan önce Almanca konuşmaları şartını getirmiştir. Ayrıca, Müslüman din adamları için ücretsiz dil kursları açmış, Müslümanlarla diyalog için bir forum kurmuştur.

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine mesafeli yaklaşan Kurz, "Türkiye'nin üyeliği meselesi iyi düşünülmesi gereken bir konu. Ayrıca Türkiye ile iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmak bir çelişki değil. Türk kökenli Avusturyalılar bu anlamda köprü vazifesi görebilirler" açıklamasını yapmıştır.