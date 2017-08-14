AVRUPA'DA SANAYİNİN ÇARKLARI YAVAŞLADI

FRANKFURT (AA) -

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi olarak avroyu kullanan ve 19 AB üyesi ülkeden oluşan Avro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, hazianda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,6 geriledi.

Sanayi üretimi geçen yılın haziran ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Beklentilerin altında performans gösteren sanayi üretimine ilişkin beklenti, para birliğinde aylık yüzde 0,4 azalması ve yıllık yüzde 2,9 artması yönündeydi.

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 yükseldi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 7,5 ile İrlanda’da, en fazla artış ise yüzde 3,4’le Lüksemburg’ta kaydedildi.

Geçen yılın haziran ayına göre ise sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 14,5 ile Estonya olurken, azalış görülen ülkeler de yüzde 8,1’le İrlanda ve yüzde 1,3’le de Malta olarak belirlendi.

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da ise sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,1 azalmasına karşın yıllık bazda yüzde 2,1 artış kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı