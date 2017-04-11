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AVRUPA'DA SANAYİNİN ÇARKI ŞUBATTA YAVAŞLADI

11 Nisan 2017 Salı 13:50
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Sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 0,3 ve AB’de de yüzde 0,2 azaldı

AVRUPA'DA SANAYİNİN ÇARKI ŞUBATTA YAVAŞLADI
FRANKFURT (AA) - Sanayi üretimi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla Avro Bölgesi’nde yüzde 0,3, Avrupa Birliğinde (AB) ise yüzde 0,2 geriledi. 

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, ortak para birimi olarak avroyu kullanan ve 19 AB üyesi ülkeden oluşan Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 0,3 geriledi. Sanayi üretimi, geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 1,2 artış gösterdi. 

Piyasalarda sanayi üretiminin para birliğinde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,9 artması bekleniyordu. Sanayi üretimi böylece piyasa beklentilerinin altında performans gösterdi. 

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 yükseldi. 


-En fazla azalış İrlanda’da


Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla azalış yüzde 15,5 ile İrlanda’da, en fazla artış ise yüzde 3,6 ile Bulgaristan ve Slovenya’da kaydedildi. 

Geçen yılın şubat ayına göre sanayi üretimi en fazla artan ülke yüzde 11,2 ile Yunanistan, en fazla azalan ülke de yüzde 10’la İrlanda olarak belirlendi. 

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da ise sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 0,8 ve yıllık bazda da yüzde 1,6 artış gösterdi.


Anadolu Haber Ajansı
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