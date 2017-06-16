banner181

banner197
Ana SayfaDÜNYA

AVRUPA'DA SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ 1. ÇEYREKTE ARTTI

16 Haziran 2017 Cuma 14:01
Bu haber 423 kez okundu

Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın 1. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,5 ve AB’de yüzde 1,7 yükseldi

AVRUPA'DA SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ 1. ÇEYREKTE ARTTI
FRANKFURT (AA) - Saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avro Bölgesinde yüzde 1,5 ve Avrupa Birliğinde (AB) yüzde 1,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde, saatlik iş gücü maliyetleri yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,5 artış kaydetti. 

Bölgede işçilik maliyetleri, maaşlar ve maaş dışı ücretler olmak üzere iki ana bileşenden oluştu.

2017 yılının ilk üç aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Avro Bölgesindeki saatlik işçilik maliyetleri, sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe 1,9, hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve iş dışı ekonomide de yüzde 1,8 artış gösterdi.


-En yüksek artış, yüzde 17,2 ile Romanya’da kaydedildi


28 üyeli AB’de ilk çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla saatlik iş gücü maliyetlerindeki artış ise yüzde 1,7 olarak ölçüldü. 

AB'de saat başı işçilik maliyeti, sanayi sektöründe yüzde 1,5, inşaat sektöründe yüzde 1,8, hizmetler sektöründe yüzde 1,6 ve iş dışı ekonomide ise 1,8 yükseldi.

AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 17,2 ile Romanya’da görüldü. Bunu yüzde 11,7 ile Macaristan, yüzde 10,1’le Bulgaristan, yüzde 9,9 ile Litvanya ve yüzde 9,1’le de Letonya izledi.

Saatlik iş gücü maliyetlerindeki azalışlar ise yüzde 2,7 ile Finlandiya’da ve yüzde 0,1’le de Lüksemburg ve Hollanda’da kaydedildi.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.