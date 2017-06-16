AVRUPA'DA SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ 1. ÇEYREKTE ARTTI

FRANKFURT (AA) - Saatlik iş gücü maliyeti, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avro Bölgesinde yüzde 1,5 ve Avrupa Birliğinde (AB) yüzde 1,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde, saatlik iş gücü maliyetleri yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,5 artış kaydetti.

Bölgede işçilik maliyetleri, maaşlar ve maaş dışı ücretler olmak üzere iki ana bileşenden oluştu.

2017 yılının ilk üç aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, Avro Bölgesindeki saatlik işçilik maliyetleri, sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe 1,9, hizmet sektöründe yüzde 1,3 ve iş dışı ekonomide de yüzde 1,8 artış gösterdi.

-En yüksek artış, yüzde 17,2 ile Romanya’da kaydedildi

28 üyeli AB’de ilk çeyrekte önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla saatlik iş gücü maliyetlerindeki artış ise yüzde 1,7 olarak ölçüldü.

AB'de saat başı işçilik maliyeti, sanayi sektöründe yüzde 1,5, inşaat sektöründe yüzde 1,8, hizmetler sektöründe yüzde 1,6 ve iş dışı ekonomide ise 1,8 yükseldi.

AB ülkeleri içinde en yüksek artış, yüzde 17,2 ile Romanya’da görüldü. Bunu yüzde 11,7 ile Macaristan, yüzde 10,1’le Bulgaristan, yüzde 9,9 ile Litvanya ve yüzde 9,1’le de Letonya izledi.

Saatlik iş gücü maliyetlerindeki azalışlar ise yüzde 2,7 ile Finlandiya’da ve yüzde 0,1’le de Lüksemburg ve Hollanda’da kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı