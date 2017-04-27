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AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZE DOKUNMADI

27 Nisan 2017 Perşembe 15:04
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ECB Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZE DOKUNMADI
 FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin  yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre mevcut ya da daha düşük seviyede devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Varlık alım programının, bu aydan itibaren aylık 80 milyar avrodan 60 milyar avroya indirilerek Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

ECB Başkanı Mario Draghi, Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek.

Anadolu Haber Ajansı
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