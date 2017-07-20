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AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZDE SÜRPRİZ YAPMADI

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:03
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ECB Yönetim Konseyi faiz oranlarını ve varlık alım programını değiştirmedi

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZDE SÜRPRİZ YAPMADI
FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyinin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi. 

Varlık alım programının, Aralık 2017 sonuna kadar aylık 60 milyar avro seviyesinde devam edeceğine vurgu yapılan açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceği belirtildi.

Açıklamada, görünümün daha az elverişli hale gelmesi ya da mali koşulların enflasyon yolunda sürekli bir düzeltmeye doğru ilerleme ile tutarsız hale gelmesi durumunda ECB Yönetim Konseyinin programın boyutunu veya süresini artırmaya hazır olduğu kaydedildi.

ECB Başkanı Mario Draghi, Türkiye saatiyle 15.30'da Frankfurt'ta basın toplantısı düzenleyecek.


Anadolu Haber Ajansı
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