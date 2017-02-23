Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ECB hedefine yaklaştı

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,8 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı nihai verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde bu yılın ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,8 olarak kaydedildi.

Piyasa beklentisini karşılayan yıllık enflasyon, daha önce yayımlanan öncü veriyi de teyit etti. Bölgede ocak ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,8 azaldı. Avro Bölgesi’nde ocak ayında nihai çekirdek enflasyon da beklentileri ve öncü veriyi karşılayarak yıllık yüzde 0,9 arttı.

Avro Bölgesi’nde ocakta yıllık enflasyona en fazla yukarı yönlü etki sırasıyla taşıt yakıtları, kalorifer yakıtı ve sebzeden gelirken, telekomünikasyon, gaz ve ekmek ile tahıl ürünleri ise en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.

-AB’de yıllık enflasyon yüzde 1,7’ye yükseldi

28 üyeli Avrupa Birliği’nde (AB) ise yıllık enflasyon aralık ayındaki yüzde 1,2’den ocakta yüzde 1,7’ye çıktı.

AB’de yılın başında en düşük yıllık enflasyon oranları yüzde 0,2 ile İrlanda, yüzde 0,3’le Romanya ve yüzde 0,4’le de Bulgaristan’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler yüzde 3,1’le Belçika oldu. Ardından yüzde 2,9’la Letonya ile İspanya ve yüzde 2,8’le de Estonya sıralandı.

Almanya’nın ocak ayı yıllık enflasyonu ise yüzde 1,9’la Avro Bölgesi’nin enflasyonundan yüksek gerçekleşti.

Bir önceki ayla kıyaslandığında AB’de ocak ayında yıllık enflasyon iki ülkede azalırken, 26 ülkede arttı.

Enflasyon rakamları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği “yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın” seviyeye uzun süredir ilk kez aralık ayında bu kadar yaklaşmıştı. Ocak ayı enflasyonu ise ECB’nin hedefine aralık ayındakinden daha fazla yaklaştı.

Anadolu Haber Ajansı