AVRO BÖLGESİ'NDE YILLIK ENFLASYON AĞUSTOSTA ARTTI

FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde nihai yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,5 olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) nihai verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 1,5 oldu. Tek para birliğinde ağustosta nihai çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Avro Bölgesi'nde ağustos ayında yıllık enflasyona yukarı yönlü en fazla etki, sırasıyla ulaşım yakıtları, konaklama hizmetleri ve hava taşımacılığından gelirken, telekomünikasyon, sebze ve sosyal koruma ise enflasyona en fazla aşağı yönlü etkiyi yaptı.



AB’de yıllık enflasyon 20 ülkede arttı

28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise (AB) temmuzda yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 1,7’ye yükseldi. AB’de ağustosta en düşük yıllık enflasyon yüzde eksi 0,4 ile İrlanda, yüzde 0,5 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve yüzde 0,6 ile Yunanistan ve Romanya’da kaydedildi. En yüksek yıllık enflasyona sahip ülke ise yüzde 4,6 ile Litvanya oldu. Litvanya’yı yüzde 4,2 ile Estonya ve 3,2 ile Letonya izledi. Temmuz ayı ile kıyaslandığında AB’de, ağustosta yıllık enflasyon 20 ülkede arttı, 5 ülkede değişmedi ve 3 ülkede azaldı.



Avro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda aylık 60 milyar avroluk varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Anadolu Haber Ajansı