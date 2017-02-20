AVRO BÖLGESİ'NDE TOPARLANMA SİNYALLERİ GÜÇLENDİ

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK -



Avro Bölgesi’nde daha önce başlayan ekonomik toparlanma süreci, son açıklanan verilerle geçen yılın sonundan başlamak üzere daha güçlü bir şekilde hissedilmeye başlandı. Avro Bölgesi ekonomisinde geçen yıl bazı siyasi ve ekonomik krizler baş göstermişti. Yavaş ekonomik büyüme, yüksek işsizlik, deflasyonist baskılar ve düşük tüketici harcamaları bölgenin ekonomik performansını etkileyen en önemli etkenler olarak öne çıktı. 19 üye ülkeden oluşan bölge ekonomisinde geçen yılın sonundan itibaren toparlanma süreci daha da belirgin hissedilmeye başlandı. İşsizlik azalmaya devam ederken, enflasyon yavaş yavaş yükselişini sürdürdü. Ekonomik güven endeksi arttı ve bölgenin ihracatı da artış kaydetmeye devam etti. Avro Bölgesi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2015'in aynı dönemine göre de yüzde 1,7 büyüdü. Söz konusu veri, bölgenin bu yılın ilk çeyreği için de olumlu bir büyüme performansı yakalayacağı şeklinde yorumlandı.



Enflasyon ECB'nin hedefine yaklaştı

Avro Bölgesi'nde bu yılın ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 1,8 olarak ölçüldü. Yüzde 1,5’lik piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşen yıllık enflasyon, aralıkta ise yüzde 1,1 yükselmişti. Enflasyon rakamları, avro kullanılan ülkelere ilişkin para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) fiyat istikrarını sağlamak için hedeflediği "yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın" seviyeye uzun süredir ilk kez aralıkta yaklaşmıştı. Ocak ayı enflasyonu ise ECB’nin hedefine aralık ayındakinden daha fazla yaklaştı.



Dış ticarette de olumlu gelişmeler...

Para birliğinin dış ticaretinde de olumlu gelişmeler yaşandı. Geçen yılın aralık ayında Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracatı 178,6 milyar avro ve ithalatı 150,5 milyar avroya yükselirken, bölge 28,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. İş gücü piyasaları da olumlu ekonomik eğilime destek verdi. Bölgede işsizlik, geçen yılın aralık ayında yüzde 9,6’ya gerileyerek Mayıs 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Avrupa Komisyonu'nun 2016 aralık ayı "İş ve Tüketici Anketi"nin sonuçlarına göre, Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi, kasımda 106,8 puan iken aralıkta 107,8 puana yükseldi. Bu dönemde 1,2 puan artan endeks, 106,8 puan olan piyasa beklentisinin de üstünde gerçekleşti. Söz konusu gelişmeler, bölge ekonomisinin 2017'ye daha iyi bir başlangıç yaptığına ve toparlanmanın daha güçlü olduğuna işaret etti.





Bu yıl ekonomik ve siyasi zorluklar gündemde olacak

Söz konusu olumlu gelişmelere karşın bu yıl bazı siyasi ve ekonomik riskler bölge ekonomisindeki olumlu havayı bozabilir. Özellikle Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ akımlar ve bu yıl bazı ülkelerdeki seçimlere ilişkin belirsizlikler bölge ekonomisindeki siyasi istikrarı ve ekonomik toparlanmayı etkileyebilir. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma kararının ardından yaşanacak süreç ve yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları da bölgeyi endişelendiren konular olarak öne çıkıyor.

Anadolu Haber Ajansı