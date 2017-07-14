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AVRO BÖLGESİ'NDE İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

14 Temmuz 2017 Cuma 13:03
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Avro Bölgesi'nin mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracatı mayıs ayında 189,6 milyar avroya, ithalatı ise 168,1 milyar avroya yükseldi

AVRO BÖLGESİ'NDE İHRACAT VE İTHALAT ARTTI
FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesi'nde bu yılın mayıs ayında 2016'nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 12,9 ve ithalat yüzde 16,4 arttı. 

Avro Bölgesi, 21,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, para birimi olarak avroyu kullanan 19 üyeli Avro Bölgesi'nde, mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, bu yıl mayısta 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 artarak 189,6 milyar avroya, ithalat da yüzde 16,4’lük artışla 168,1 milyar avroya yükseldi. 

Para birliğinde dış ticaret fazlası, geçen yılın mayıs ayında 23,4 milyar avro olurken, bu yılın aynı döneminde 21,4 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Avro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 15,3 artarak 162,4 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde bu yılın ilk 5 ayında 2016’nın aynı dönemine göre ihracat yüzde 8,5’lik atışla 898,5 milyar avro, ithalat da yüzde 12,3 yükselerek 815,6 milyar avroya çıktı. Avro Bölgesi, söz konusu dönemde 82,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Mevsimsellikten arındırılmış rakamlarla ele alındığında, Avro Bölgesi'nde mayısta 183,7 milyar avroluk ihracat, 164 milyar avroluk ithalat yapılırken, dış ticaret fazlası da 19,7 milyar avro düzeyinde gerçekleşti.


-AB, mayısta 4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi


Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) mayısta 2016’nın aynı dönemine kıyasla ihracatın yüzde 15,9’luk artışla 165,4 milyar avroya, ithalatın da yüzde 17,2 artarak 161,4 milyar avroya yükseldiğini ortaya koydu. 

AB'de mayısta 4 milyar avro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret 288,1 milyar avro seviyesinde belirlendi. 

Ocak-mayıs dönemi ele alındığında, AB’nin ihracatı önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10,6 artarak 772,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 12 artarak 776,6 milyar avroya çıktı. Böylece söz konusu dönemde AB, 3,7 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Anadolu Haber Ajansı
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