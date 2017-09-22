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AVRO BÖLGESİNDE EKONOMİK FAALİYET İVME KAZANDI

22 Eylül 2017 Cuma 14:18
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Avro Bölgesinde eylül ayı öncü bileşik PMI, 56,7 puana çıkarak piyasa beklentisinin üzerinde geldi

AVRO BÖLGESİNDE EKONOMİK FAALİYET İVME KAZANDI
FRANKFURT (AA) - Avro Bölgesinde eylül ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 56,7 puana yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Avro Bölgesi bileşik PMI ağustosta 55,7 iken eylülde 56,7 puana yükseldi. Son 4 ayın en yüksek seviyesini gören endeks, 55,6 puanlık piyasa beklentisinin de üzerinde gerçekleşti.

Avro Bölgesinde eylül ayı öncü imalat sanayi PMI, ağustos ayındaki 57,4 puandan 58,2 puana çıkarak son 79 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, öncü hizmet sektörü PMI ise 54,7 puandan 55,6 puan seviyesine çıktı.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da eylül ayı öncü bileşik PMI 55,8 puandan 57,8 puana, hizmet sektörü PMI 53,5 puandan 55,6 puana ve imalat sanayi PMI da 59,3’ten 60,6 puana yükseldi.


-“Veriler üçüncü çeyrekte 0,7'lik GSYH artışına işaret ediyor”


IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, “Avro Bölgesi ekonomisi, yaz mevsimini bir çok aktivite ile sona erdirdi. PMI, eylül ayında üretimin, sipariş defterlerinin ve istihdamın zaten etkileyici hızlarına yenilerini eklettiğini gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Williamson ayrıca anket verilerinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,7'lik GSYH artışına ve büyüme ivmesinin yıl sonu için canlı kalacağına işaret ettiğini dile getirdi. 

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Avro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.




Anadolu Haber Ajansı
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