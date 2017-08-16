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AVRO BÖLGESİ YÜZDE 0,6 BÜYÜDÜ

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:30
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Avro Bölgesi ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6’lık büyüme performansı gösterdi.

AVRO BÖLGESİ YÜZDE 0,6 BÜYÜDÜ
FRANKFURT (AA) - 

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci ön tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 yükseldi. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla Avro Bölgesi’nde GSYH artışı ise yüzde 2,2 olarak ölçüldü.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) mevsimsellikten arındırılmış GSYH, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 0,6 artarken, 2016’nın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 2,3 yükseldi. 

Her iki bölgede de yıllık bazdaki büyüme ilk tahmin verisine göre de 0,1 puan yukarı yönlü revize edildi.

Veriler ayrıca, ABD'de de GSYH'nin söz konusu dönemde yüzde 0,6 artış kaydettiğini ortaya koydu. Geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla ise GSYH, ABD'de yüze 2,1 yükseldi. 

Öte yandan, ikinci çeyrek büyüme verisine ilişkin nihai verilerin 7 Eylül’de yayımlanması bekleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
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