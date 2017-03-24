AVRO BÖLGESİ BANKALARINA "DÜŞÜK KARLILIK" UYARISI

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) yayımladığı yıllık raporda, Avro Bölgesindeki bankaların karlılığının hala yeterli olmadığını, bankaların sektörün karşı karşıya kaldığı riskler nedeniyle karlılıklarını ve iş modellerini artırmaları gerektiğini bildirdi.

ECB, 2016 yılı “Denetim Faaliyetlerine İlişkin ECB Yıllık Raporu”nu yayımladı.

2016 yılında Avro Bölgesi bankalarının istikrarlı karlar elde ettiği ancak bunun düşük seviyelerde olduğu belirtilen raporda, "Aynı zamanda, bankaların riskleri ve karşılaştıkları zorluklar 2015'teki seviyelerine göre büyük oranda değişmeden kaldı." denildi.

Bankalar için ana riskin; bankaların iş modellerinin ve karlılığının sürdürülebilirliğinde yatttığına işaret edilen raporda, "Diğer büyük riskler, yüksek oranda takipteki krediler ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliğinden ayrılmasının (Brexit) orta ve uzun vadeli etkileri gibi jeopolitik belirsizlikleri içermektedir. Avrupa bankacılık denetimi, denetim önceliklerini buna göre ayarladı." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, "Sonuç olarak, bankaların sermaye gereksinimleri, bireysel risk profilleriyle daha yakından eşleştirildi. Genel olarak, 2016 yılı Denetleme İnceleme ve Değerlendirme Sürecinden kaynaklanan sermaye talebi sabit kaldı." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen ECB Başkanı Mario Draghi ise Avrupa bankacılık denetiminin, sektörün dayanıklılığının sağlanmasında önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Sektörde zorlukların sürdüğünü aktaran Draghi, "Bankacılık sektörünün Avro Bölgesindeki toparlanmayı tam olarak destekleme kapasitesi düşük karlılık tarafından azaltılıyor. Aşırı kapasite, verimsizlik ve eski varlıklar, bankaların düşük karlılığına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Draghi, bu zorluklara uygun cevapları bulmanın bankaların kendi sorumluluğunda olduğuna dikkati çekerek, Avro Bölgesinde güçlü bir toparlanma için bankaların bunu hızlı şekilde yapması gerektiğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı