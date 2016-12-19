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Askerlerin şehit edilmesini cübbeleriyle protesto ettiler

19 Aralık 2016 Pazartesi 17:36
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güven ve öğretim üyeleri, çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısını kınadı

Askerlerin şehit edilmesini cübbeleriyle protesto ettiler
KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ve öğretim üyeleri, Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısını, cübbeleriyle yürüyerek protesto etti.

ERÜ Enstitüleri önünde toplanan öğretim üyeleri, üniversite çalışanları ve öğrencilerden oluşan grup, Türk bayraklarıyla terör olayının gerçekleştiği alana yürüdü.

Öğretim üyeleri cübbeleriyle yürüyüşe katılırken, ERÜ'de eğitim gören yabancı öğrenciler de hem Türk bayrağı hem de ülkelerinin bayraklarını taşıdı.

Yürüyüşte, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Şehidim hakkını helal et" sloganları atıldı.

İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dua edildi.

Burada konuşan Prof. Dr. Güven, üniversite yakınında meydana gelen, 14 askerin şehit olduğu, 55 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısını şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Türkiye üzerinde çeşitli emelleri bulunan terör örgütlerinin, ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulması, bölünüp parçalanması için adeta tüm güçleriyle seferber olduğunu dile getiren Güven, bunun için her türlü oyunu oynadıklarını, her türlü çirkin tezgahı sergilediklerini ifade etti.

Terör örgütlerinin Türk milletinin gücünü, özgürlüğüne düşkünlüğünü göz ardı ettiğini belirten Güven, şöyle konuştu:

"Üzgünüz, kızgınız ama bir o kadar da güçlü ve kararlıyız. Düşman askerine 'Çanakkale geçilmez' dedirten Çanakkale ruhu, Anadolu'dan düşmanı tamamen temizleyip denize döken milli mücadele ruhu, 15 Temmuz’da darbecilere 'dur' demesini bilen Yenikapı ruhu, milletimizin içerisinde var olan cesaret ve kahramanlığın göstergesidir. Milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlığı ebediyete kadar sürecektir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına kimse mani olamayacaktır. Erciyes Üniversitesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın terör örgütlerine karşı başlattığı milli seferberliği sonuna kadar destekliyor ve tüm gücümüzle buna destek olmaya çalışacağımızı belirtiyoruz."

Güven, provokasyon amacıyla şehit ve yaralıların sayılarının farklı söylendiğini, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Öğretim üyeleri, karanfil bırakarak olay yerinden ayrıldı.

- CHP İl Teşkilatı saldırıyı kınadı

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ve parti teşkilatı da terör saldırısının olduğu alanda olayı protesto etti.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından grup, olay yerine kırmızı gül ve karanfil bıraktı.

Keskin, terörün dil, din, ırk farkı gözetmeden tüm insanlığı hedef aldığını, buna karşı parti ayrımı yapılmadan birlik ve bütünlük içinde olunması gerektiğini vurguladı.

- STK'lar da olay yerinde

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyeleri de gün içinde olay yerine gelerek açıklamalarda bulundu. 

Sivil Dayanışma Platformu adına konuşan Mustafa Özkan, Türk milletinin terör olayları karşısında yılmayacağını ve mücadeleye devam edeceğini dile getirdi. 

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan da alçak saldırıyı lanetlediklerini, Türk milletinin dirayetiyle terörün sonlanacağını belirtti.

Anadolu Haber Ajansı
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