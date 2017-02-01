banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaDÜNYA

APPLE'IN GELİRİ VE İPHONE SATIŞLARI ARTTI

01 Şubat 2017 Çarşamba 11:52
Bu haber 794 kez okundu

Apple gelirlerinin üç çeyrek üst üste düşüşü sona erdi

APPLE'IN GELİRİ VE İPHONE SATIŞLARI ARTTI
NEW YORK (AA) - Teknoloji devi Apple, geçen yılın ekim-aralık dönemine denk gelen 2017 mali yılının ilk çeyreğinde gelirinin arttığını duyurdu.

Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu dönemdeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış göstererek 78,35 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2016 mali yılının ilk çeyreğinde 75,87 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Böylece, Apple'ın gelirleri geçen sene üç çeyrek üst üste düşüş kaydettikten sonra ilk defa artış göstermiş oldu. 

Öte yandan, şirketin 2016 ekim-aralık dönemindeki net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azalarak 17,89 milyar dolara geriledi. Şirket bir önceki senenin aynı döneminde 18,36 milyar dolar net kar elde etmişti. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, ekim-aralık döneminde satışların artarak şirket tarihindeki en yüksek gelir elde edilen çeyreği yakaladıklarını belirterek, iPhone, Mac ve Apple Watch satışlarından da rekor gelir elde ettikleri bilgisini paylaştı. 

- iPhone satışları yüzde 4,7 arttı

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Apple'ın iPhone satışları yüzde 4,7 artarak 78,3 milyona, Mac bilgisayar satışları da yüzde 1,9 yükselerek 5,4 milyona ulaştı. Apple'ın iPad tablet satışları ise yüzde 18,6 azalarak 13,1 milyona geriledi. 

Aynı dönemde şirketin AppleCare ve ApplePay gibi hizmetlerden elde ettiği gelir ise yüzde 20 artışla 6 milyar dolardan 7,2 milyar dolara ulaştı. 

Şirket, ayrıca, bu yılın ocak-mart döneminde gelirinin 51,5 milyar dolarla 53,5 milyar dolar arasında olmasının öngörüldüğünü bildirdi. 

Apple'ın bilançosunun olumlu gelmesiyle New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri yüzde 2,6 prim yaparak 124,60 dolara kadar yükseldi. 

Analistler, Apple'ın hisse değerindeki asıl artışın yarın gerçekleşmesini tahmin ediyor. 


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.