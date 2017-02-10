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"Ambiente 2017" fuarı Frankfurt'ta kapılarını açtı

10 Şubat 2017 Cuma 16:52
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Birleşik Krallık’ın partner ülke olduğu fuara, 96 farklı ülkeden 4 bin 454 firma katılırken Türkiye fuarda 146 firmayla temsil ediliyor

FRANKFURT (AA) - Uluslararası mobilya, dekorasyon, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2017" başladı.

Almanya'nın Frankfurt kentinde, Messe Frankfurt tarafından düzenlenen uluslararası mobilya, dekorasyon, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı "Ambiente 2017”de bu yıl 149 firmayla temsil edilen Birleşik Krallık partner ülke olarak seçildi. 

Fuar yönetiminin verilerine göre, 11 büyük salonda 308 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen bu yılki fuara, uluslararası katılım yüksek seviyede oldu. Sektörü temsil eden 146 Türk firması ve çatı kuruluşların katıldığı fuarda, bu yıl 96 farklı ülkeden 4 bin 454 firma yer aldı.

Ev sahibi Almanya fuara 911 firmayla en fazla katılım sağlayan ülke olurken, ardından 496 firmayla Çin ve 424 firmayla da Hindistan sıralandı. Türkiye ise katılımcı sayısı bakımından 8’inci sırada yer aldı.

Geçen yıl 143 ülkeden 135 bin 988 kişinin ziyaret ettiği fuarda 95 ülkeden 4 bin 386 firma, yeni ürünlerini tanıtma imkanı yakalamıştı. Türkiye ise geçen yılki fuara 131 firmayla katılmıştı.
Messe Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Detlef Braun, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok yönlü ticari ilişkiler milyonlarca insana refah ve istikrar sağlıyor ve bu da yoğun etkileşim gerektiriyor. Bunun için küresel bir sektör gösterisi olan Ambiente, ideal bir temel oluşturuyor. Birinci sınıf iletişimleri sağlıyor ve uluslararası ticaretin itici gücüdür." ifadesini kullandı.

Sektörün uluslararası düzeydeki en büyük buluşma noktası olan Ambiente Fuarında, elektrikli aletler, cam ürünler, masa dekorasyon ürünleri, mutfak eşyaları, çatal bıçak, saatler, takılar, seramik ve porselen ürünler, hediyelik eşyalar, tekstil ürünleri, plastik el sanat ürünleri, resim çerçeveleri, ev dekorasyonu, masa süsleri ve ev mobilyaları da sergileniyor. 

14 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak fuarı bu yıl da 100 binin üzerinde ziyaretçinin gezmesi bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı
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