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ALMANYA'NIN 2018 BÜTÇESİ VE MALİ PLANI ONAYLANDI

29 Haziran 2017 Perşembe 16:02
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Almanya Maliye Bakanı Schaeuble: - "Açıklanan kararlar, dört yıllık başarılı devlet çalışmasının bir kanıtı"

ALMANYA'NIN 2018 BÜTÇESİ VE MALİ PLANI ONAYLANDI
FRANKFURT (AA) - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Bakanlar Kurulu’nun, gelecek yıl harcamalarında yüzde 2,6'lık bir artış ve gelecek dört yıl içinde dengeli bir bütçe öngören bir taslak bütçeyi onayladığını bildirdi. 

Schaeuble, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Bakanlar Kurulunda onaylanan 2018 yılı taslak bütçesini ve 2021 yılına kadarki mali planı açıkladı.

Buna göre, Almanya ileriye dönük olarak özellikle gelecek ve büyüme odaklı harcamaları daha da artırmayı planlarken, 2021 yılına kadar yeni bir borçlanma öngörülmüyor. 

Federal hükumet giderlerinin bu yıl için 329,1 milyar avro seviyesinde beklenirken, gelecek yıl bu rakamın yüzde 2,6 artışla 337,5 milyar avro olması tahmin ediliyor.

Taslak bütçeye göre federal hükumetin harcamaları 2019’da yüzde 3,2 artışla 348,2, 2020’de yüzde 0,3 yükselişle 349,4 ve 2021’de de yüzde 2,1’lik artışla 356,8 milyar avroya yükselecek. 

Taslak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Schaueble, açıklanan sonuçların, dört yıllık başarılı devlet çalışmasının bir kanıtı olduğunu belirterek, "Bütçenin durumu iyi. Her yıl yeni borçlanma yapmadık ve gelecek yatırımlarına, eğitime ve güvenlik konularına odaklanmayı seçtik. Ülkemiz iyi durumda." dedi.

Öte yandan, Almanya'da 24 Eylü'de federal seçimler gerçekleştirilecek. Bu nedenle ülkede yeni bir hükumetin iktidara gelmesi durumunda taslak bütçede değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.


Anadolu Haber Ajansı
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