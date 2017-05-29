Almanya'da toplu iftar verilen camilere yoğun ilgi

KÖLN (AA) - Avrupa'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkelerinden Almanya'da ramazan ayında toplu iftar verilen camiler yoğun ilgi görüyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi, Köln'de her gün ortalama bin 200 kişi için iftar veriyor.

Köln'deki iftarda özellikle çok sayıda Suriyeli mülteci ve çocuklu ailenin bulunduğu dikkati çekiyor.

DİTİB iftar sorumlusu Ekrem Ceşen, 1985'ten bu yana iftar hizmeti verdiklerini, kapılarının Müslümanlara, diğer din mensuplarına, mültecilere ve sokakta yaşayan Almanlara kadar herkese açık olduğunu ifade etti. "Bu kapıdan kim gelirse misafirimizdir." diyen Ceşen, "Kimseye bir şey sormuyoruz, davetiyemiz yoktur. Herkes bu feyiz ve bereket ayındaki iftar sofralarımızdan istifade ediyor." şeklinde konuştu.

İftara katılanların yüzde 70'ini yabancı devletlerden gelen ve burada yaşayan Müslümanların oluşturduğunu kaydeden Ceşen, bu atmosferi yaşamak isteyen herkesi iftar sofralarına davet etti.

Anadolu Haber Ajansı