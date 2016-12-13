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ALMANYA'DA ENFLASYON KASIMDA %0,1 ARTTI

13 Aralık 2016 Salı 10:18
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Almanya'nın nihai kasım enflasyonu ekime kıyasla yüzde 0,1 arttı

ALMANYA'DA ENFLASYON KASIMDA %0,1 ARTTI
FRANKFURT (AA) - Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasım ayında önceki aya göre yüzde 0,1, geçen yılın aynı ayına kıyasla ise yüzde 0,8 arttı. 

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) bugün açıkladığı nihai verilere göre, TÜFE ile ölçülen enflasyon, bu ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Enflasyon geçen yılın kasım ayına oranla da yüzde 0,8 arttı. Daha önce açıklanan öncü verileri teyit eden nihai enflasyon verisi, piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.

Almanya'da, Avrupa Birliği (AB) uyumlu nihai TÜFE kasımda sabit kalırken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artış gösterdi. AB uyumlu nihai TÜFE de öncü veriyi teyit etti.

Önceki aylarda olduğu gibi enerji fiyatlarındaki gelişmeler, kasım ayındaki enflasyon ivmesine aşağı yönlü bir etki yaptı. Böylece enerji fiyatlarındaki yıllık düşüş hızlandı.

Enerji fiyatları hariç tutulduğunda, Almanya'da kasım ayı yıllık enflasyonu yüzde 1,2 seviyesinde belirlendi. Ülkede, gıda fiyatları kasımda aylık yüzde 1,3, geçen yılın aynı ayına oranla da yüzde 1,2 arttı. Alkol ve tütün ürünleri fiyatları aylık bazda yüzde 0,2 azaldı, yıllık bazda yüzde 2,2 artış gösterdi. 

Almanya’da motor yakıtları fiyatı aylık bazda 1,9, yıllık bazda 2,2 azaldı. Öte yandan, analistler Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya’nın enflasyonundaki yavaş ivmenin, Avro Bölgesinde yüzde 2’ye yakın enflasyon hedefleyen Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işlerini zorlaştıracağını belirtti.

Anadolu Haber Ajansı
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