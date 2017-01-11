ALMANYA MÜLTECİLER İÇİN 19 MİLYAR AVRO AYIRDI

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Alman hükumeti, ülkedeki mülteciler için bu yılki federal bütçeden yaklaşık 19 milyar avro ayırdı.

Almanya'ya geçen yılki mülteci akını, ülkeye gelen binlerce yeni kişiyi entegre etme zorunluluğunu da beraberinde getirdi. Bu durum, Alman hükümetinin bütçeden mülteciler için ayırdığı payı da etkiledi.

AA muhabirinin Almanya Maliye Bakanlığı’ndan edindiği verilere göre, 328,7 milyar avroluk 2017 yılı federal bütçesinden, mültecilerle ilgili görevleri finanse etmek ve insanların kendi ülkelerinden kaçmalarına neden olan faktörleri engellemek için yaklaşık 19 milyar avro ayrıldı.

Almanya'da sosyal harcamalar bu yıl da yüksek seviyelerde kalmaya devam edecek. 2017'de sosyal yardım harcamalarının toplam hükümet harcamalarının yaklaşık yüzde 52'sini oluşturması bekleniyor. Bu durum, federal hükümet tarafından harcanan her iki avrodan yaklaşık bir avronun sosyal yardımlara gideceği anlamına geliyor.



Büyümeyi güçlendiren alanlara harcamalar artacak

Almanya, ileriye dönük olarak özellikle büyümeyi güçlendiren politika alanlarındaki harcamaları daha da artırmayı planlıyor. Geçen yıl 31,5 milyar avro olan yatırım harcamaları 2017'de 33,3 milyar avroya, 21,1 milyar avro olan eğitim ve araştırma harcamaları da 22,7 milyar avroya çıkacak. Ulaşım yatırımları 2016'ya kıyasla 500 milyon avro artarak 12,8 milyar avroya yükselecek. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın bütçesi 1,2 milyar avroluk artışla bu yıl 17,6 milyar avro olacak. Ayrıca, elektrikli araç piyasasını geliştirmek amacıyla bu yılki bütçeden 1,6 milyar avro ayrıldı. Almanya’nın 2017 federal bütçesi ve 2020'ye yönelik mali planı, aynı zamanda iç ve dış güvenlik konularına da öncelik veriyor. Savunma harcamalarına ayrılan miktar, 2017'de 1,7 milyar avro artırılarak 36,6 milyar avroya çıkarıldı.



Bütçede en yüksek pay çalışma ve sosyal işlere gitti

Hükümet harcamalarının 2017 dağılımına bakıldığında en yüksek pay 138,6 milyar avroyla çalışma ve sosyal işler kaleminin oldu. Çalışma ve sosyal işler kalemini 36,6 milyar avro ile savunma giderleri, 26,8 milyar avro ile ulaşım ve dijital altyapı, 20,1 milyar avro ile de federal borç izledi.

2017 yılı planlamasında eğitim ve araştırmaya ayrılan tutar 17,6 milyar avro olarak belirlendi. Federal bütçede sağlığa 15,1 milyar avro, gelir idaresine 14,7 milyar avro, aileye 9,2 milyar avro, iç işlerine 8,3 milyar avro, ekonomik kalkınmaya 8 milyar avro, ekonomi ve enerjiye 7,4 milyar avro, çevreye 5,5 milyar avro, dış işlerine 4,6 milyar avro, adalet ve tüketiciyi korumaya 700 milyon avro ve diğer kalemlere 15,5 milyar avro ayrıldı.

Anadolu Haber Ajansı