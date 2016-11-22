ALMANYA İÇİN KARAMSAR BÜYÜME TAHMİNİ

"Özel tüketim ve kamu tüketimi Almanya ekonomisinin itici gücü"
IW'nin anketlerindeki 2016 ve 2017 için üretim beklentilerinin yüksek belirsizliğe karşın neredeyse aynı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Geçmişte ve bu yıl olduğu gibi, özel tüketim ve kamu tüketimi Almanya ekonomisinin itici gücü oldu. Kamu tarafında, bu özellikle mültecilerin barınması, erzak temini ve entegrasyonu için ilave masraflarda belirgin. Düşük kredi maliyetleri ve tasarruflar özel tüketimin lehine olmaya devam ediyor." denildi.
"ABD'nin korumacı ve tecritci tutumu büyüme riski olabilir"
Açıklamada IW anketlerinde ve birçok ülkede Trump'ın açıklamalarının endişelere yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Özellikle ihracat odaklı bir ülke olarak Almanya için ABD'nin korumacı ve tecritci bir tutumu orta ve uzun vadede büyük bir büyüme riski olabilir. Aynı şey Brexit için de geçerlidir. Buna Avro Bölgesi'nin güneyindeki kamu borcu krizi, Fransa'da reformlara duyulan ihtiyaç ve İtalyan bankacılık sistemindeki zorluklar da ekleniyor."
Anadolu Haber Ajansı
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