ALMANYA İÇİN KARAMSAR BÜYÜME TAHMİNİ

FRANKFURT (AA) - Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararının yanı sıra ABD'deki başkalık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Alman ekonomisinin gelecek yıl sadece yüzde 1 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Merkezi Köln'de bulunan IW, ekonomik anket ve tahmin raporunu yayımladı. Rapora ilişkin yapılan açıklamada, önce Brexit kararı, ardından da Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanmasının küresel belirsizlikleri artırdığı belirtildi. Bu durumun Alman ekonomisini de etkilediği ifade edilen açıklamada,"Köln IW, 2017 için Almanya'da sadece yüzde 1 büyüme bekliyor. Bu, IW'nin Almanya'daki 2 bin 900 şirketle yaptığı ekonomik ankete dayanıyor." denildi. Açıklamada, IW'nin anketine katılan firmaların yaklaşık yüzde 39'unun gelecek yıl üretimde artış, yaklaşık yüzde 13'e yakın bölümünün düşüş ve firmaların neredeyse yarısının da üretimde durgunluk beklediği kaydedildi.



"Özel tüketim ve kamu tüketimi Almanya ekonomisinin itici gücü"

IW'nin anketlerindeki 2016 ve 2017 için üretim beklentilerinin yüksek belirsizliğe karşın neredeyse aynı gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, "Geçmişte ve bu yıl olduğu gibi, özel tüketim ve kamu tüketimi Almanya ekonomisinin itici gücü oldu. Kamu tarafında, bu özellikle mültecilerin barınması, erzak temini ve entegrasyonu için ilave masraflarda belirgin. Düşük kredi maliyetleri ve tasarruflar özel tüketimin lehine olmaya devam ediyor." denildi.



"ABD'nin korumacı ve tecritci tutumu büyüme riski olabilir"

Açıklamada IW anketlerinde ve birçok ülkede Trump'ın açıklamalarının endişelere yol açtığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "Özellikle ihracat odaklı bir ülke olarak Almanya için ABD'nin korumacı ve tecritci bir tutumu orta ve uzun vadede büyük bir büyüme riski olabilir. Aynı şey Brexit için de geçerlidir. Buna Avro Bölgesi'nin güneyindeki kamu borcu krizi, Fransa'da reformlara duyulan ihtiyaç ve İtalyan bankacılık sistemindeki zorluklar da ekleniyor."

Anadolu Haber Ajansı