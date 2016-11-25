ALMAN FİRMALARIN İHRACAT BEKLENTİSİNE "TRUMP" ETKİSİ

Ifo:"ABD'deki seçimleri Donald Trump'ın kazanması Alman sanayisindeki ihracat beklentilerini açıkça azalttı"FRANKFURT (AA) - Almanya'da Ifo İhracat Beklenti Endeksi, kasım ayında 6,9 puana gerileyerek ABD'deki seçimlerin Alman ihracatçılar arasında belirsizliğe yol açtığına işaret etti.



Merkezi Almanya’nın Münih kentinde bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için kasım ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ekim ayında 13,9 puan olan İhracat Beklenti Endeksi'nin kasım ayında 6,9 puana indiği bildirildi. ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının Alman sanayisindeki ihracat beklentilerini açıkça azalttığı vurgulanan açıklamada, seçim sonuçlarının Alman ihracatçılar arasında belirsizliğe neden olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Neredeyse tüm önemli sektörlerde ihracat beklentilerinde düşüş görüldü. Mekanik mühendislik sektöründe ise olumlu bir istisna olarak firmalar dış ticaretinde daha fazla iyileşme bekliyor. Tekstil sanayisindeki firmalar da gelecek aylarda daha fazla ihracat yapmayı umuyor." denildi. Üreticilerin aylık 2 bin 700 civarındaki raporuna dayanan ankette, firmalardan, gelecek 3 aya ilişkin beklentilerini bildirmeleri isteniyor.







Anadolu Haber Ajansı