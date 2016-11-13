ALİBABA'DAN BİR GÜNDE 18 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

PEKİN (AA) - Çin'de sanal alışveriş sitesi Alibaba, Bekarlar Gününde 24 saatte 18 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Çin'in resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, dünyanın en büyük online alışveriş sitelerinden Alibaba şirketi, Çin'deki "Çifte 11 (11 Kasım) Bekarlar Günü alışverişinde geçen yılki 14,3 milyar dolarlık satışını bu yıl yüzde 32 artırarak 120.7 milyar yuan (yaklaşık 18 milyar dolar) gelir elde etti.

Alibaba, geçen yılki toplam satışına göre ilk 15 saatte 91,2 milyar yuan ve ilk bir saatteki 36,2 milyar yuan satışıyla da yeni bir rekora imza atarken, bu yılki alışverişte çoğunluk olarak mobil cihazların kullanılması dikkati çekti.

Bekarlar Gününde sanal alıveriş sitelerinin, elektronikten mobilya, beyaz eşya ve giyime kadar yaptığı indirimlere yoğun ilgi gösteren Çinliler, büyük oranlarda yapılan ucuzlukları değerlendirmek amacıyla bugünü bekliyor.

ABD'de en çok alışverişin yapıldığı Şükran Gününden sonraki ilk pazartesi ile de rekabet halinde olan Çin'deki Bekarlar Günü, geçtiğimiz yıl saat ve gün bazlı işlem hacmiyle ABD'yi geride bırakması ve günlük alışveriş miktarıyla benzerin olmaması nedeniyle dünyanın en büyük sanal alışveriş günü olarak görülüyor.

Ülkede Alibaba holding çatısı altındaki online alışveriş portallarında "Çifte 11 çılgın alışveriş günü" adlı kampanyanın ilki 2009 yılında yapılmış ve o yıl sadece 8 milyon dolarlık online alışveriş yapılmıştı.

Dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketlerinden biri olan e-ticaret şirketi Alibaba'nın temeli, 1999'da Çin'in Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da Çinli üretici firmaları dünyanın farklı noktalarındaki tedarikçilerle aracısız buluşturmak amacıyla atıldı. Adını ünlü "Alibaba ve Kırk Haramiler" masalından alan ve dünyanın dört bir köşesinden ticaret yapmak isteyen insanları bir araya getirmeyi amaçlayan şirket Jack Ma tarafından kuruldu. Ma'nın 100 bin dolarlık sermaye ile kurduğu Alibaba.com'un bugün Alibaba Group adı altında, ABD'den Güney Kore'ye, Hindistan'dan İngiltere'ye yaklaşık 80 ülkede 40 binin üzerinde çalışanı bulunuyor.

Anadolu Haber Ajansı