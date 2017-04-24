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Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara "destek gösterisi"

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:38
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FHKC Siyasi Büro üyesi Mazhar: "Bugün İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek ve 'sizin yanınızdayız, sizden vazgeçmedik' demek için buradayız"

Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara

GAZZE (AA) -  Gazze'de İsrail hapishanelerinde sekiz gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısı üzerine düzenlenen gösteriye katılan onlarca kişi, uluslararası toplumun Filistinli tutukluların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapması yönünde taleplerin bulunduğu dövizler taşıdı.

FHKC Siyasi Büro üyesi Cemil Mazhar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek ve 'sizin yanınızdayız, sizden vazgeçmedik' demek için buradayız." dedi.

"Tutukluların hayatını tehlikeye atan politikalar izleyen İsrail'in hapishanelerinde binlerce Filistinlinin bulunduğunu" söyleyen Mazhar, "Filistin yönetiminin, İsrail ile güvenlik koordinasyonunu durdurması gerekiyor." ifadesini kullandı. 

- UCM'ye başvuru çağrısı

Uluslararası toplumu Filistinli tutuklular konusunda sorumluluk almaya çağıran Mazhar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a tutuklulara karşı suç işleyen İsrail'in cezalandırılması için bir an önce Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurması çağrısında bulundu.

Mazhar, "Ayrıca İsrail'e esirlerimizden vazgeçmeyeceğimiz ve yakında özgürlüklerine kavuşacakları yönündeki mesajımızı iletiyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi önünde de İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.



Anadolu Haber Ajansı
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