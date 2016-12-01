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ABD'nin Charlotte kentindeki gösteriler

01 Aralık 2016 Perşembe 12:34
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Savcılık, siyahiyi vurarak öldüren polisin kanunlara uygun davrandığını açıkladı

ABD'nin Charlotte kentindeki gösteriler
NEW YORK (AA) - ABD'de Keith Lamont Scott adlı siyahiyi öldüren polisin yargılanmasına gerek görülmediği bildirildi.

Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde, 43 yaşındaki Scott'u öldüren ve günlerce süren protesto gösterilerine neden olan polis memuru Brentley Vinson hakkında Bölge Savcılığı kararını verdi.

Savcı Andrew Murray, düzenlediği basın toplantısında, Vinson'ın tutumunun yasalara uygun olduğunu ve söz konusu polis memuruna herhangi bir suçlama yöneltilmeyeceğini, yargılanmasına gerek görülmediğini söyledi.

Olay sırasında Scott'ın aracında uyuşturucu madde kullandığının fark edilmesi üzerine polisler tarafından sorgulanmak istediğini aktaran Murray, Scott'ın araçtan elinde silahla çıkması ve komutlara uymaması üzerine polisin ateş ettiğinin belirlendiğini anlattı.

Murray, öldürülen siyahinin ailesinin Scott'ın silahsız olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak Scott'ın silah satın aldığı dükkanın sahibinin ifade verdiğini ve güvenlik kamerası görüntülerinde de maktulün silah taşıdığının görüldüğünü ifade etti.

Scott'ın ailesi ise karar nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını, tek istediklerinin polisin yanlış yaptığını görmesi olduğunu kaydetti.

Charlotte'ta 20 Eylül'de gerçekleşen olayın ardından "Siyahların Yaşamı Değerlidir (Black Lives Matter)" aktivistleri öncülüğünde günlerce süren gösteriler düzenlenmiş, gösterilerinin artarak şiddet eylemlerine dönüşme tehlikesi nedeniyle Eyalet Valisi kentte olağanüstü hal ilan etmişti.

Anadolu Haber Ajansı
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