ABD'Lİ EKONOMİSTLER FED'DEN SÜRPRİZ BEKLEMİYOR

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), yarın bitecek temmuz toplantısında faiz veya bilanço için yeni adım atmayacağını belirterek, "Piyasalar bu yıl başka faiz artışı beklemiyor. Aralık toplantısına yönelik faiz artırım beklentisi dahi yüzde 50'nin altında seyrediyor. Fed yetkilileri bu durumdan memnun değil. Bu nedenle FOMC bildirisinin piyasaların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmeye sevk edecek şahinlikte olmasını bekliyorum." dedi.

Mark Zandi, ABD ekonomisinin son durumu ve FOMC'nin temmuz toplantısına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ülke ekonomisinin genel olarak direncini koruduğunu söyledi.

Zandi, "Çeyreklik dalgalanmaları göz ardı ettiğimizde ABD ekonomisi yüzde 2 civarında büyüyor. Bu, ekonomik toparlanma yıllar önce başladığından bu yana tecrübe edilen büyüme oranı. Dolayısıyla bir şey değişmiş değil. Ekonomik büyüme hala hayal kırıklığı yaratıyor olsa da işsizliğin düşmesi için gerekli istihdamı sağlamak için yeterli." ifadelerini kullandı.

Zandi, cuma günü açıklanacak ikinci çeyrek GSYH verilerinin yüzde 3'e yakın büyümeye işaret edeceği öngörüsünde bulundu.





- "Enflasyondaki yavaşlama geçici olacak"

Mark Zandi, Fed Başkanı Janet Yellen'ın enflasyonda son dönemde yaşanan zayıflığın geçici olduğu görüşüne katıldığını ifade ederek, "Enflasyonda yılın başından beri yaşanan yavaşlama, hesaplama sorunları ve bir kerelik fiyat değişimlerinden kaynaklandığı için geçici olacak. İleriye dönük olarak enflasyonun bir yıl içinde yüzde 2'ye ulaşacağını ve 2 yıl içinde yüzde 2'yi aşacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Enflasyona yönelik olumlu beklentilerinde en büyük rolü tam istihdama yaklaşan iş gücü piyasasının oynadığını vurgulayan Zandi, sağlık sigortası maliyetlerinin Washington'daki çalkantı nedeniyle artacağını düşündüğünü, bu durumun enflasyon baskılarını güçlendireceğini kaydetti.

- "FOMC'nin, karar metnini, piyasaları faiz artışına hazırlamak için kullanacağını düşünüyorum"

Moody's Analytics Başekonomisti Zandi, FOMC'nin, yarın bitecek temmuz toplantısında faiz ve bilanço politikalarında yeni bir adım atmayacağını söyledi.

FOMC'nin, karar metnini, piyasaları gelecekte yapılacak bir faiz artışına hazırlamak için kullanacağı öngörüsünü dile getiren Zandi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Piyasalar bu yıl başka faiz artışı beklemiyor. Aralık toplantısına yönelik faiz artırım beklentisi dahi yüzde 50'nin altında seyrediyor. Fed yetkilileri bu durumdan memnun değil. Bu nedenle FOMC bildirisinin piyasaların faiz beklentilerini yeniden değerlendirmeye sevk edecek şahinlikte olmasını bekliyorum."

Fed'in yıl bitmeden yeniden faiz artırmasını destekleyen faktörlerin başında, yüksek varlık ve gayrimenkul fiyatlarını destekleyen gevşek finansal şartların geldiğini belirten Zandi, bildiride, Fed'in eylülde başlamasını beklediği bilanço küçültmeye yönelik yeni bir sinyale ise yer verilmeyeceğini düşündüğünü kaydetti.

- "Fed faiz artışı için aralık ayına kadar bekleyecek"

High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan da Fed'in, temmuz toplantısında beklemede kalacağına inandığını ifade ederek, "Fed'in, bir sonraki faiz artışı için enflasyondaki zayıflığın geçici olduğuna dair daha fazla kanıt görene kadar bekleyeceğini düşünüyorum." dedi.

Yılın geri kalanına ait enflasyon göstergelerinin son aylara kıyasla daha güçlü geleceği tahmininde bulunan O'Sullivan, enflasyonun güçleneceği tahminini, iş gücü piyasasındaki güçlenmeyle kademeli artan ücretlerin yanı sıra dolarda son birkaç haftadır yaşanan değer kaybına dayandırdı.





- "Önceki bildirideki 'bu yıl' ibaresi, 'görece yakında'ya çevrilebilir"

Jim O'Sullivan, Fed için bir sonraki adımın "bilançosunu küçültmeye başlamak" olacağını vurgulayarak, "Bilançoyu küçültmeye eylülde başlamak için sadece sağlıklı istihdam rakamlarının yeterli olacağına işaret ettiler." ifadesini kullandı.

O'Sullivan, FOMC bildirisinde, bilançoya yönelik zamanlama ifadesinin "hafif" değiştirilmesini beklediğini, bir önceki bildiride kullanılan "bu yıl" ibaresinin "görece yakında" ile değiştirilebileceğini söyledi.

FOMC’nin temmuz ayına ait karar metni, Fed yetkililerinin 2 günlük toplantısının ardından yarın TSİ 21.00’de yayınlanacak.

Anadolu Haber Ajansı