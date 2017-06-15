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AB'DE ROAMİNG ÜCRETLERİ KALDIRILDI

15 Haziran 2017 Perşembe 13:07
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AB ülkelerinde cep telefonlarında roaming ücreti uygulamasına bugün itibarıyla son verildi

AB'DE ROAMİNG ÜCRETLERİ KALDIRILDI

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretlerine bugünden itibaren son verildi.

Üzerinde 10 yıldan uzun bir süre çalışılan, AB Komisyonunun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan "Evde gibi dolaşım" adlı roaming düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, 15 Haziran 2017 tarihi itibarıyla, AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanacak.

Böylece, AB üyesi ülke vatandaşlarının iş, tatil ve özel seyahatlerinde bir başka AB üyesi ülke sınırlarını geçtiğinde aldığı roaming mesajları ve kullanım sınırlamaları son bulacak.

AB içerisinde seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde sürpriz faturaların ortadan kalkması sağlanacak.

Özellikle AB içerisinde çok sayıda seyahat gerçekleştiren kullanıcıların düşünüldüğü düzenlemede daha avantajlı tarifelere sahip ülkelerden abonelik alarak roaminglerin kaldırılmasından kazanç elde etmek isteyenler, adil kullanım şartlarıyla engellenecek.

Kullanıcılar, mobil abonelik paketlerini diğer ülkede kendi ülkelerinden daha uzun süre kullanırsa sınırlandırılmış bir ilave ücret ödeyecek. Bu ücret 2017 yılında 1 dakikalık konuşma için 3,2 avro/cent, kısa mesaj (SMS) başına 1 avro/cent, mobil internet kullanımında 1 gigabayt veri kullanımı için 7,75 avro ile sınırlandırılacak. Bu ücretlerde önümüzdeki yıllarda kademeli bir biçimde aşağı çekilecek.

 


Anadolu Haber Ajansı
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