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ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ TEMMUZDA YÜKSELDİ

26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:08
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Conference Board Tüketici Güven Endeksi temmuzda 121,1’e çıkarak 2000 yılından bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydetti

ABD'DE TÜKETİCİ GÜVENİ TEMMUZDA YÜKSELDİ
WASHINGTON (AA) - ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi temmuzda 121,1’e yükselerek son 17 yılın en iyi ikinci performansını gösterdi. 

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board'un raporuna göre, Tüketici Güven Endeksi temmuzda önceki aya kıyasla 3,8 puan artarak 121,1 oldu. 

Böylece 2000 yılından beri en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 116,7 seviyesindeydi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi mart ayında 125,6 ile Aralık 2000'den beri en yüksek seviyesini kaydetmişti. 

Bu arada, raporda haziran ayına ilişkin endeksin 118,9'dan 117,3'e revize edildiği bildirildi. Raporda, ayrıca Mevcut Durum Endeksi’nin ise önceki aya kıyasla 3,9 puan artarak 147,8 ile Temmuz 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. 

Conference Board'un ekonomik göstergelerden sorumlu direktörü Lynn Franco, verilere ilişkin açıklamasında şunlar kaydetti: 

"Tüketici güveni hazirandaki hafif gerilemenin ardından temmuzda yükseldi. Tüketicilerin mevcut ekonomik koşullara yönelik değerlendirmesi 16 yılın en yüksek seviyesinde kaldı. Önceki ay biraz zayıflayan kısa vadeli beklentiler kısmen iyileşti. Tüketiciler, genel olarak ekonominin yılın ikinci yarısında büyümeye devam edeceğini öngörüyor” 


Anadolu Haber Ajansı
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