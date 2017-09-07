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ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ 7,9 MİLYAR DOLARLIK HARVEY PAKETİNİ ONAYLADI

07 Eylül 2017 Perşembe 13:08
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Harvey kasırgası için yardım paketi tasarısı 3'e karşı 419 oyla kabul edildi

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ 7,9 MİLYAR DOLARLIK HARVEY PAKETİNİ ONAYLADI
NEW YORK (AA) - ABD Temsilciler Meclisi, Teksas eyaletinde yaşanan Harvey kasırgası için 7,9 milyar dolarlık yardım paketi yasa tasarısını onayladı. 

Temsilciler Meclisindeki tasarı teklifi 3'e karşı 419 oyla kabul edilirken, tasarının yasalaşması durumunda 7,85 milyar dolarlık yardım paketinin ilk bölümünün bu hafta sonu ermeden kasırgadan olumsuz etkilenen bölgelere ulaştırılacağı bildirildi. 

Uzmanlar, ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) acil durum kaynaklarının tükendiğine dikkati çekerken, tasarının hızla yasalaşmasının önemini vurguladı. 

Tasarının gelecek günlerde ABD Senatosunda oylanması beklenirken, kabul edilmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından bu hafta sona ermeden imzalanması bekleniyor. 

Teksas Valisi Greg Abbott, pazar günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 milyon kişinin olumsuz etkilendiği Harvey Kasırgasının tahmini maliyetinin 150 ila 180 milyar dolar arasında olduğunu kaydetmişti. 


Anadolu Haber Ajansı
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