ABD PETROL FİYATLARI TAHMİNİNİ AŞAĞI ÇEKTİ

NEW YORK (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla yönelik petrol fiyatları tahminini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu.

EIA'nın temmuz ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, Libya ve Nijerya'da ham petrol üretiminin haziran ayında arttığına dikkat çekilirken, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen ay ve bu ayın başında yükseliş kaydettiği vurgulandı.

Raporda, söz konusu nedenlerden dolayı 2017 yılına dair petrol fiyatları öngörüsünün varil başına 2 dolar aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Buna göre, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün ortalama varil fiyatının bu yıl 49 dolar olmasının beklendiği, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının da bu yıl 51 dolar düzeyinde bulunmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.

EIA, geçen ay yayınladığı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, WTI türü ham petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının 51 dolar, Brent tipi ham petrolün bu yılki ortalama varil fiyatının da 53 dolar olarak tahmin edildiğini duyurmuştu.

Ayrıca, gelecek yıla dair WTI türü ham petrolün varil fiyatı tahmini de 54 dolardan 50 dolara, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı öngörüsü de 56 dolardan 52 dolara indirildi.

- ABD'nin petrol üretim tahmini sabit bırakıldı

EIA, temmuz ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin bu yıla dair ham petrol üretim tahminini günlük ortalama 9,3 milyon varilde sabit bıraktığını açıkladı.

Öte yandan, raporda, ABD'nin gelecek seneki ham petrol üretim öngörüsünün günlük ortalama 10 milyon varilden günlük ortalama 9,9 milyon varile indirildiği belirtildi.

Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon, geçen ay ise günlük ortalama 9,2 milyon varil olmuştu.

- Küresel petrol tüketimi öngörüsü aşağı çekildi

Küresel petrol tüketimine ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya genelinde petrol üretimi öngörüsünü bu yıl ve gelecek yıl için günlük ortalama 0,1 milyon varil aşağı çekti.

Buna göre, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük ortalama 98,5 milyon varil yerine 98,4 milyon varil, gelecek sene de günlük ortalama 100,1 milyon varil yerine 100 milyon varil olması tahmininde bulunuldu.

EIA, bu sene ve gelecek yıla dair küresel petrol üretimi tahminlerini ise sabit bıraktı.

Raporda, dünya genelinde petrol üretiminin 2017'de günlük ortalama 98,3 milyon varil, 2018'de de günlük ortalama 100,2 milyon varil olması beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Haber Ajansı