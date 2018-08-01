Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
sağanak
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
97211
ALTIN
195.318
DOLAR
4.9773
STERLİN
6.5577
EURO
5.8072

ABD'NİN %25'LİK GÜMRÜK TARİFESİNE TEPKİ

ABD'NİN %25'LİK GÜMRÜK TARİFESİNE TEPKİ

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:47
7727 Okunma
ABD'NİN %25'LİK GÜMRÜK TARİFESİNE TEPKİ

ABD'nin Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük tarifesini yüzde 25'e kadar yükselteceği iddiasına, Çin Dışişleri'nden tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, ABD'nin baskı ve şantaj girişiminin işe yaramayacağını ve ABD'nin bu yeni uygulamayı hayata geçirmesi halinde Çin'in kati suretle karşı tedbirler alacağını açıkladı.

ABD'nin, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar değerindeki ürünlere yönelik gümrük tarifesinin yüzde 10'dan yüzde 25'e kadar yükseltildiğini bugün geç saatlerde açıklayacağı iddia ediliyor.

Çinli sözcü Geng Shuang, "ABD'nin baskı ve şantaj girişimi hiçbir işe yaramayacak. ABD'nin yeni uygulamayı hayata geçirmesi durumunda Çin, karşı önlemler alarak, kendi yasal haklarını koruyacaktır." diye konuştu.

Sözcü, iki ülke arasında ticari sürtüşmenin diyalog ve istişare yoluyla çözülmesinden yana olan Çin'in sorunun çözümü için büyük çaba harcadığını ve buna uluslararası toplumun tanıklık ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca diyalogun karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ÇİN'İN RMB DÖVİZ KURUNU MANİPÜLE ETMESİ GEREKMİYOR"
"ÇİN'İN RMB DÖVİZ KURUNU MANİPÜLE ETMESİ GEREKMİYOR"
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GAOFENG-11 UYDUSU FIRLATILDI
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GAOFENG-11 UYDUSU FIRLATILDI
ÇİN PİYASASI, DÜNYA İÇİN KAÇMAMASI GEREKEN BİR FIRSAT
ÇİN PİYASASI, DÜNYA İÇİN KAÇMAMASI GEREKEN BİR FIRSAT
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim