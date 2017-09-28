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ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdü

28 Eylül 2017 Perşembe 16:12
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ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 3'ten yüzde 3,1'e revize edildi - Yüzde 3'lük piyasa beklentisini aşan veri 2015’in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,1 büyüdü
NEW YORK (AA) - ABD ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüme kaydetti. 

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışını yüzde 3’ten yüzde 3,1'e revize etti. 

Yüzde 3 seviyesindeki piyasa beklentisinin üstünde açıklanan veri, ayrıca 2015’in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. Ekonomi 2015’in ilk çeyreğinde yüzde 3,2 büyüme kaydetmişti.

ABD ekonomisi bu senenin ilk çeyreğinde ise yüzde 1,2'lik büyüme göstermişti.

Verilere ilişkin rapora göre, ikinci çeyreğe dair kişisel tüketim harcamalarındaki (PCE) artış revize edilmeden yüzde 3,3 seviyesinde sabit bırakıldı. 

Raporda, ikinci çeyrek GSYH fiyat endeksinin de yüzde 1,0 arttığı teyit edildi. 



- Piyasalar verileri fiyatlıyor



Veriler öncesinde 1,1780 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, verinin hemen ardından 1,1772'ye geriledikten sonra toparlanarak 1,1779’a yükseldi. Öte yandan, dolar/TL veriler öncesinde 3,5638 iken verilerden sonra 3,5669 seviyesine yükseldi. 

Altının ons fiyatı ise 1,288 dolardan 1,286 dolara gerilerken, 10 yıllık ABD devlet tahvili faizi ise yüzde 2,332’den yüzde 2,339’a çıktı. Veri öncesi 58,01 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı verilerin ardından 57,94'e gerilerken, ABD'nin Batı Teksas tipi petrolün varili 52,23 dolardan alıcı buluyor.


Anadolu Haber Ajansı
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