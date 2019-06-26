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"ABD - Çin anlaşmasında yolun % 90'ını tamamlandı"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin önemli açıklama yaptı.

"ABD - Çin anlaşmasında yolun % 90'ını tamamlandı"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin önemli açıklama yaptı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:53
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"ABD - Çin anlaşmasında yolun % 90'ını tamamlandı"

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasının "yaklaşık yüzde 90 oranında" tamamlandığını belirtti.

Mnuchin CNBC ile yaptığı söyleşide, "Anlaşmanın yaklaşık yüzde 90'ını yaptık ve anlaşmayı tamamlamanın bir yolu olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 11 aydır süren ticaret savaşını yatıştırma umuduyla bu hafta Japonya'daki G20 zirvesinde biraraya gelecek.

Mnuchin ABD'nin İran yaptırımları konusunda ise yaptırımların "işe yaradığına" inandığını söyledi.

CNBC'nin haberine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, CNBC ile gerçekleştirdiği mülakatta "ABD - Çin anlaşmasında yolun yaklaşık yüzde 90'ını tamamladık ve bunu tamamlama imkanı var." dedi.

"Bir anlaşma çıkmasını umuyorum." diyen Mnuchin, "Bir anlaşma olup olmayacağı hakkında spekülasyon yapamam." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile arasında gerçekleşecek ikili görüşmeleri dört gözle beklediğini söyleyen Mnuchin, ili liderin "yakın bir çalışma ilişkisi" olduğunu ifade etti.

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