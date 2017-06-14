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AB ENERJİ SINIFLARINI YENİDEN BELİRLİYOR

14 Haziran 2017 Çarşamba 15:25
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AB, beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji tüketimlerini gösteren A, A+, A++ ve A+++ gibi sınıflandırmayı kaldırıyor

AB ENERJİ SINIFLARINI YENİDEN BELİRLİYOR
BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki beyaz eşyanın enerji verimliliğini ortaya koyan sınıf etiketlerinin daha anlaşılır bir biçimde yeniden belirlenmesini sağlayacak düzenleme Avrupa Parlamentosu'nda onaylandı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda, birlik üyesi ülkelerde satılacak beyaz eşya ve elektrikli aletlerin enerji verimliliklerine ilişkin etiketlerin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak düzenleme onaylandı.

Düzenleme ile AB ülkelerinde satılacak ürünlerdeki mevcut A, A+, A++ ve A+++ gibi sınıflandırmanın yerini, 2019 sonuna kadar A'dan G'ye kadar yapılacak yeni bir enerji verimliliği sınıflandırması alacak.

AB Komisyonu, söz konusu sınıflandırmanın teknik koşullarını belirleyecek ve tüm elektrikli ürünlerin yer aldığı bir veri tabanı hazırlayarak tüketicilerin bilgilendirilmesini sağlayacak. Böylece AB vatandaşları satın alacakları ürünlerin enerjiyi ne kadar verimli kullandığını daha net bir biçimde anlayacak.

Düzenleme ile AB'de hanehalklarının elektrik faturalarının düşürülmesi ve enerji tüketimlerinin azaltılması amaçlanıyor.

Yeni düzenlemenin, AB resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.


Anadolu Haber Ajansı
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