5. ASYA SALON VE DÖVÜŞ SANATI OYUNLARI AŞKABAT'DA BAŞLADI

Türkmenistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'nın meşalesi Aşkabat'da törenle yakıldı.

Başkent Aşkabat ile aynı adı taşıyan olimpiyat stadında gerçekleşen açılış törenine, katılımcı ülkelerden cumhurbaşkanları, hükümet temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Geçit töreniyle başlayan Aşkabat 2017'nin açılış töreninde, ışık ve ses sistemleriyle davetlilere görsel bir şölen sunuldu. 7 bin kişilik dans gösterisinin sergilendiği törende, 200 müzisyenin hazırladığı çeşitli ezgiler de seslendirildi. Tören, oyunların meşalesinin yakılmasının ardından havai fişek gösterileriyle sona erdi.

Orta Asya bölgesinde ilk kez düzenlenen ve 64 ülkenin katıldığı oyunlarda mülteci sporcular da 65. ülke olarak tanımlanan takımda yer alacak.

Sporcular, 12 gün sürecek organizasyonda 21 branşta mücadele edecek.

Organizasyona ev sahipliği yapan Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’ni inşa eden Polimeks'in yönetim kurulu başkanı Tabanca: "Türk firmalarının dünyanın her yerinde, her türlü büyük projeyi gerçekleştirebilecek bilgi birikimi ve donanıma sahip olduğunu bir kez daha ispatladık"



5. Asya Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'nın düzenlendiği Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’ni inşa eden Polimeks'in yönetim kurulu başkanı Erol Tabanca, Türk firmalarının dünyanın her yerinde, her türlü büyük projeyi gerçekleştirebilecek bilgi birikimi ve donanıma sahip olduğunu bir kez daha ispatladıklarını söyledi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ın ev sahipliğinde, dün açılış töreni yapılan ve 27 Eylül'e kadar sürecek organizasyonun düzenleneceği tesisleri inşa eden Polimeks'in yönetim kurulu başkanı Tabanca, "Projeleri A’dan Z’ye tasarlamış, inşasını tamamlamış ve açılışını organize etmiş olmaktan tüm Türk firmaları adına gurur duyduklarını belirterek, "Bu gurur tüm Türkiye’nin. Türk firmalarının dünyanın her yerinde, her türlü büyük projeyi gerçekleştirebilecek bilgi birikimi ve donanıma sahip olduğunu bir kez daha ispatladık." ifadelerini kullandı.

Tabanca, Türkmenistan’ın uluslararası platformlardaki dışa dönük yüzü olarak tanımladığı Aşkabat Olimpiyat Kompleksi’nde düzenlenen açılış seremonisine ilişkin ise, "Faaliyette olduğumuz coğrafyada beklentiler bu yönde gelişince 22 senedir etkinlik yönetimi konusunda da tecrübe kazandık. Dün akşam gerçekleşen tören için global bir çözüm ortağı ile çalışarak Türkmenistan’ın zengin kültürünü ve doğal güzelliklerini yansıtan bir şov yarattık. Kreatif senaryoyu, Olimpiyat Stadyumu'nun tüm teknik altyapısını kullanarak teknolojik anlamda zenginleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Aşkabat Olimpiyat Kompleksi içinde, Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 5 bin kişilik su sporları merkezi ve ülkenin sembolü Ahal Teke atlarından ilham alınarak tasarlanan At Başı heykelinin bulunduğu 45 bin kişilik Olimpiyat Stadyumu'nun yanı sıra, 15 bin kişilik arena, 4 bin kişilik kapalı tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli 2 otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları ve kültür merkezleri bulunuyor.

Polimeks firmasının en büyük projelerinden biri olan komplekste ayrıca 6 bin kişi kapasiteli velodrom, antrenman salonlarının da bulunduğu 5 bin kapasiteli spor salonu, 15 bin kapasiteli büyük arena, tıp ve rehabilitasyon merkezi, basın merkezinin de yer aldığı 800 yataklı otel, iş merkezi, 1000 kişilik restoran, açık spor sahaları, yapay göl, açık / kapalı otoparklar, antrenman tesisleri, futbol sahası ve atletizm pistinden oluşan 1000 kişi kapasiteli çok amaçlı spor tesisi ve açık kafeteryalar da yer alıyor.

Yaklaşık 1 milyon 500 bin metrekare üzerine inşa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi, aynı zamanda sporcu konaklama alanlarından, tüm müsabaka ve antrenman tesislerine doğrudan ulaşım sağlayan 5 kilometrelik monoray sistemi sayesinde dünyada kendi toplu ulaşım altyapısı olan tek spor kompleksi olarak anılıyor.

Orta Asya bölgesinde ilk kez düzenlenen ve 64 ülkenin katıldığı oyunlarda mülteci sporcular da 65. ülke olarak tanımlanan takımda yer alacak. Asya Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen oyunlara katılan sporcular, 21 branşta mücadele edecek.

Anadolu Haber Ajansı