17 BAKANDAN 11'İ KADIN

İspanya’da sağcı lider Mariano Rajoy hükümeti düşürüldükten sonra başbakan olan Pedro Sanchez azınlık hükümetini kurdu.

Sosyalist Partili olan Pedro Sanchez, Kral VI. Felipe önünde yemin ederek görevine başladı.

Kadın ağırlıklı olan yeni hükümet; 11 kadın ve 6 erkek bakandan oluşuyor.

Kendini feminist olarak nitelendiren Sanchez’in kurduğu hükümette, kadın bakanlara, savunma, ekonomi, maliye, ve eğitim gibi başlıca görevler verildi.

Kabinede eski astronot Pedro Duque de Bilim Bakanı olarak yer aldı.

İspanya’nın en fazla kadını barındıran hükümeti

Bu hükümet, İspanya’nın bugüne kadar tanık olduğu en fazla kadın barındıran hükümet olarak kayda geçti.

Sanchez kabinenin, “çağdaşlaştırıcı ve Avrupa yanlısı ilerici bir toplum vizyonunu benimseyen insanlardan” kurulduğunu söyledi.

Yeni kabinesinin 8 Mart’ta İspanya’da ortaya çıkan değişimin yansıması olduğunu kaydetti.

İspanya’da 8 Mart’ta 5 milyon kadın ücret eşitsizliği ve şiddeti protesto etmek için “feminist grev” yapmıştı.

Radikal sol partiye yer vermedi

Öte yandan 350 sandalyeli parlamentoda Sosyalist Parti’nin sadece 84 vekili bulunuyor.

Ekonomi uzmanları, Sanchez hükümetinin büyük siyasi değişimlerde bulunma kapasitesi olmadığını savunuyor.

Hükümette radikal sol parti Podemos’a yer vermeyen Sanchez’in marj alanının sınırlı olduğu düşünülüyor.

Oysa, Sosyalist Parti’nin hükümeti düşürmek için verdiği gensoruya, Podemos ile Basklı ve Katalan bağımsızlıkçılar da destek vermişti.