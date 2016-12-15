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1 MİLYAR KULLANICININ HESABI ÇALINDI

15 Aralık 2016 Perşembe 08:41
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ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Yahoo, 2013 yılında 1 milyar kullanıcısının hesap bilgilerinin "devlet destekli" bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini bildirdi.

1 MİLYAR KULLANICININ HESABI ÇALINDI
ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Yahoo, 2013 yılında 1 milyar kullanıcısının hesap bilgilerinin "devlet destekli" bilgisayar korsanlarınca ele geçirildiğini bildirdi. California merkezli şirketten yapılan yazılı açıklamada, 2013 yılına dayanan siber saldırı olayında yaklaşık 1 milyar kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığı duyuruldu. Çalınanlar arasında müşterilerin gizli bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri ve hesap doğrulama kayıtlarının yer aldığı aktarılan açıklamada, kullanıcıların finansal bilgilerinin zarar görmediği belirtildi. Açıklamada, 2013'teki siber saldırı olayının "devlet destekli" korsanlarca gerçekleştirildiğine inanıldığı ifade edildi.

2014'te de 500 milyon kullanıcı bilgisi çalınmıştı
Yahoo, geçen eylül ayında ise 2014 yılında 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığını açıklamıştı. Son 4 ayda tarihinin en büyük iki siber saldırı olayını kamuoyuna duyuran Yahoo'nun güvenlik protokollerinin ne derece "güvenli" olduğu tartışması, Amerikan medyasında yeniden alevlendi. İlk siber saldırıda bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği bilgiler arasında 500 milyon kullanıcının adı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, karıştırılmış şifresi, hesap doğrulamak için gereken güvenlik sorusu ve cevabının bulunduğu ancak kredi kartı bilgisi gibi finansal bilgilerin çalınmadığı ifade edilmişti. ABD'nin en büyük telekomünikasyon firmalarından Verizon, geçen temmuz ayında Yahoo'nun ana işletme birimlerini 4,8 milyar dolara satın alma anlaşması yapmış, ilk siber saldırı haberlerinden sonra "anlaşma koşullarının yeniden müzakere edilebileceğini" belirtmişti. Yeni siber saldırı açıklamasının hemen ardından Yahoo'nun borsadaki hisseleri yüzde 2,7 değer kaybetti.



Anadolu Haber Ajansı
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