1 MİLYAR KULLANICININ HESABI ÇALINDI

2014'te de 500 milyon kullanıcı bilgisi çalınmıştı
Yahoo, geçen eylül ayında ise 2014 yılında 500 milyon kullanıcısının hesap bilgilerinin çalındığını açıklamıştı. Son 4 ayda tarihinin en büyük iki siber saldırı olayını kamuoyuna duyuran Yahoo'nun güvenlik protokollerinin ne derece "güvenli" olduğu tartışması, Amerikan medyasında yeniden alevlendi. İlk siber saldırıda bilgisayar korsanlarının ele geçirdiği bilgiler arasında 500 milyon kullanıcının adı, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, karıştırılmış şifresi, hesap doğrulamak için gereken güvenlik sorusu ve cevabının bulunduğu ancak kredi kartı bilgisi gibi finansal bilgilerin çalınmadığı ifade edilmişti. ABD'nin en büyük telekomünikasyon firmalarından Verizon, geçen temmuz ayında Yahoo'nun ana işletme birimlerini 4,8 milyar dolara satın alma anlaşması yapmış, ilk siber saldırı haberlerinden sonra "anlaşma koşullarının yeniden müzakere edilebileceğini" belirtmişti. Yeni siber saldırı açıklamasının hemen ardından Yahoo'nun borsadaki hisseleri yüzde 2,7 değer kaybetti.
Anadolu Haber Ajansı
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