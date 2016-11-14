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1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 90. yıl dönümü

14 Kasım 2016 Pazartesi 17:43
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1926'da gerçekleştirilen 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 90. yıl dönümü dolayısıyla, "Türkoloji Bilimsel Kültürel Harekatta Ortak Değerler" konulu konferans düzenlendi

1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 90. yıl dönümü
BAKÜ (AA) - Azerbaycan'da, 1926'da gerçekleştirilen 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 90. yıl dönümü dolayısıyla "Türkoloji Bilimsel Kültürel Harekatta Ortak Değerler" konulu konferans düzenlendi. 

Türkologlar, 90 yıl sonra 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın yapıldığı, o zamanlar İsmailiyye Vakfı'na ait olan bugün ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMİA) Yönetim Kurulunun yerleştiği binada bir araya geldi. 

Türkiye'den gelen heyetin başında bulunan Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Bakü Türkoloji Kurultayı'nda Türk dünyasının müştereklerinin tartışıldığını, bu tartışmaların bugün halen devam ettiğini söyledi. 

Ömrünü Türklük bilimine vakfetmiş pek çok bilim adamıyla toplanan Kurultaya 131 delegenin iştirak ettiğini ve 17 toplantı yapıldığını hatırlatan Kaçalin, bu bilim adamlarının çoğunun daha sonraları Sovyet yönetimince işkence ve sürgünlere maruz kaldığını kaydetti. 

Kurultayın dil yönünden bugün halen tartışılan meselelere değindiğini belirten Kaçalin, elifba, imla, islah problemleri, tedris ve metot meselelerinin konuşulduğunu bildirdi. 

TDK'nin, Kurultayın tutanaklarını 1998'de bastığını hatırlatan Kaçalin, 1926 Kurultayının Türklük bilimi için dönüm noktası olduğunu vurguladı. 

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ise 90 yıl önce gerçekleştirilen Kurultayın yapıldığı binada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Doksan yıl önce Türk dünyasının sosyal bilimlerinin bu binada tartışıldığını belirten Ercilasun, Türk dili konuşan ülkelerin hepsinin ilk olarak bilime değer vermesi gerektiğini vurguladı. 

AMİA Başkanı Prof. Dr. Akif Alizade, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın ideolojisinin sonraki zamanlarda milli manevi değerlerin ve bilimsel entegrasyonun şekillenmesinde, Türk dili ülkeler arasındaki tarihi bağların korunmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. 

Türkoloji alanında çeşitli bilimsel sunumlarla devam eden konferans yarın sonra erecek.

26 Şubat 1926'da gerçekleştirilen 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nda Türk dünyasında ortak alfabe, edebi dil ve terminoloji konuları müzakere edilmişti. Kurultayda Türkiye'yi Prof. Dr. Fuad Köprülü ve Ali Bey Hüseyinzade temsil etmişti. 






Anadolu Haber Ajansı
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