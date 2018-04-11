DOLAR 4,25'İ TEST EDEBİLİR!

Kur tarafında özellikle Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ile birlikte yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. 3,75-3,80 seviyelerinden başlayan yükselişin ana nedeni olan Türkiye ile ilgili risk algısında yaşanan değişimin tahvil faizlerine negatif yansıması ve tahvil faizlerinde yükseliş ile birlikte 4,00 TL üzerinde fiyatlamaların Amerikan Doları’ndaki yatay seyre rağmen Türk Lirası’nın negatif ayrışması ile gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle Türkiye risk primini gösteren CDS’lerde 210 seviyesinin üzerine geçilmesi 2 yıllık Tahvil faizlerinde yüzde 14,50 seviyesi üzeri test edilmesi ve genel global anlamda yaşanan gelişmelerden kaynaklanan risk iştahındaki azalış TL tarafında baskı yaratmaya devam ediyor. Faiz ve enflasyon üzerinde normalleşmeye yönelik atılacak adımların ve hazırlama aşamasında olan paketin, enflasyonu sınırlayıcı etkisinden ziyade faizleri aşağı yönlü baskılamaya yönelik olacağı beklentisi de kurda yukarı yönlü baskıyı arttırıyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz pozisyonlarını daha önceki yükselişlere nazaran azaltma eğiliminin sınırlı olması ve tercihlerini 4,00 TL üzerinde değerlendirmeleri teknik olarak psikolojik seviye olan 4,00 TL üzerinde kalıcılık yaratıyor. Sepet olarak değerlendirdiğimizde 4,54 ile zirvelerin gün içerisinde test edilmesi kurda Merkez Bankası’nın (MB) 25 Nisan’da gerçekleştireceği toplantı öncesi 4,15 TL ilk direnç seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesine neden oldu. MB’nin toplantı öncesi piyasaları rahatlatacak gerektiğinde kalıcı sıkılaştırmaya devam ederek TL üzerindeki baskıyı azaltmaması durumunda toplantı tarihine kadar yeni zirveler test edilebilir ve 4,20-4,25 aralığına kadar yükselişlerin devam etmesi beklenebilir.