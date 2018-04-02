Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114673
ALTIN
170.804
DOLAR
3.9727
STERLİN
5.5829
EURO
4.8880

DEVLET DESTEKLERİNİ VE TEŞVİKLERİ NE KADAR BİLİYORUZ?

Musa KARADEMİR
Türkiye

Musa KARADEMİR

02 Nisan 2018, 15:42

10 kez okundu.

Endüstri 3.0’dan, 4.0’a doğru evrilmek için hamleler yapan Türkiye, ileri teknoloji, ino- vasyon, Ar-Ge, girişimcilik konularında pek çok teşvik, hibe ve des- tek mekanizması oluşturmuştur. Denilebi- lir ki halen dünyada, bu kadar ciddi devlet teşvik sistemi kurgulayan ülke yok gibidir ve bu konuda öncül konumdadır.

Genel teşvik, hibe ve destekleri sıralarsak;

* Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlü- ğü’nce verilen, yatırım teşvik sistemi ile bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre altı bölgeye ayrılarak verilen, yatırım destek indirimleri,
* Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müs- teşarlığı şemsiyesinde ihracatçıya verilen destekler,
* Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Ar- Ge, inovasyon, teknolojik ürün, tasarım merkezleri, teknokentler, teknoloji trans- fer ofi sleri vb. destekler,
* Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri,
* Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı des- tekleri,
* Enerji Bakanlığı yatırım ve enerji ve- rimliliği destekleri, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı des- tekleri,
* Savunma Sanayi Müsteşarlığı destek- leri, Türk Eximbank ihracat destekleri,
* Kalkınma Ajansları hibeleri Tarım ve Hayvancılık konusunda IPART destekleri,
* KOSGEB destekleri, TÜBİTAK destekleri,
* AB Programları hibeleri, (Horizon 2020,
* Erasmus+, gibi 6 AB programına Türkiye üyedir) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı des- tekleri, Kredi Garanti Fonu,
* İŞKUR destekleri, KOBİ Girişim Sermayesi,

İlgili bakanlıkların ve kurumların ver- miş olduğu genel desteklerin, alt bileşen- leri de vardır ve bunlar çok ayrıntılı bil- giler içermektedir. Bu ana desteklerin her biri; bir yanıyla hibeleri, diğer yanıyla da kredi destek sistemlerini içeriyor. Ülkemizde geniş bir tabana yayılan bu destekler, maalesef fi rmalarımız tara- fından bilinmiyor. Pek çok yatırımcı ve girişimci de bundan dolayı devlet destek- lerinden faydalanamıyor. Üstelik günü- müzde bu kadar geniş bir iletişim ağı ve bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı varken, bu desteklerin bilinmemesi veya yararla- nılmaması gerçekten düşündürücüdür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın veri- lerine göre Türkiye’de 713.861 Limited Şirket, 94.828 Anonim Şirket, 37.790 Ko- operatif, 496.530 Gerçek Kişi Ticari İşlet- mesi vardır. Ayrıca Dernekler Masası ile Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre de 112.812 dernek ve 5 binden fazla vakıf bulunuyor. En önemlisi de 5 milyo- na yakın girişimci adayı var. Gerek şirketler, gerekse sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler, genel anlam- da devlet destekleri, hibeler, girişimcilik, fi kir, proje, yatırım konularında mali, tek- nik, uygulama konularında yetersiz kal- maktadır.

Ülkemizin yarınları için, bugünden or- taya çıkan her fi kir, her girişim, her yatı- rım, 2023 Vizyonu’na katkı sağlayacaktır. Devlet bu fırsatları sunuyor, bize ise ger- çekten inanarak çalışmak ve bu destek- leri gelecek için değerlendirmek kalıyor. Unutmayalım ki bilgi, bir klavye tuşu ka- dar bize yakın.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim