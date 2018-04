DEVLET DESTEKLERİNİ VE TEŞVİKLERİ NE KADAR BİLİYORUZ?

Endüstri 3.0’dan, 4.0’a doğru evrilmek için hamleler yapan Türkiye, ileri teknoloji, ino- vasyon, Ar-Ge, girişimcilik konularında pek çok teşvik, hibe ve des- tek mekanizması oluşturmuştur. Denilebi- lir ki halen dünyada, bu kadar ciddi devlet teşvik sistemi kurgulayan ülke yok gibidir ve bu konuda öncül konumdadır.

Genel teşvik, hibe ve destekleri sıralarsak;

* Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlü- ğü’nce verilen, yatırım teşvik sistemi ile bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre altı bölgeye ayrılarak verilen, yatırım destek indirimleri,

* Ekonomi Bakanlığı Dış Ticaret Müs- teşarlığı şemsiyesinde ihracatçıya verilen destekler,

* Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Ar- Ge, inovasyon, teknolojik ürün, tasarım merkezleri, teknokentler, teknoloji trans- fer ofi sleri vb. destekler,

* Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri,

* Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı des- tekleri,

* Enerji Bakanlığı yatırım ve enerji ve- rimliliği destekleri, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı des- tekleri,

* Savunma Sanayi Müsteşarlığı destek- leri, Türk Eximbank ihracat destekleri,

* Kalkınma Ajansları hibeleri Tarım ve Hayvancılık konusunda IPART destekleri,

* KOSGEB destekleri, TÜBİTAK destekleri,

* AB Programları hibeleri, (Horizon 2020,

* Erasmus+, gibi 6 AB programına Türkiye üyedir) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı des- tekleri, Kredi Garanti Fonu,

* İŞKUR destekleri, KOBİ Girişim Sermayesi,

İlgili bakanlıkların ve kurumların ver- miş olduğu genel desteklerin, alt bileşen- leri de vardır ve bunlar çok ayrıntılı bil- giler içermektedir. Bu ana desteklerin her biri; bir yanıyla hibeleri, diğer yanıyla da kredi destek sistemlerini içeriyor. Ülkemizde geniş bir tabana yayılan bu destekler, maalesef fi rmalarımız tara- fından bilinmiyor. Pek çok yatırımcı ve girişimci de bundan dolayı devlet destek- lerinden faydalanamıyor. Üstelik günü- müzde bu kadar geniş bir iletişim ağı ve bilgiye kolaylıkla ulaşma imkanı varken, bu desteklerin bilinmemesi veya yararla- nılmaması gerçekten düşündürücüdür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın veri- lerine göre Türkiye’de 713.861 Limited Şirket, 94.828 Anonim Şirket, 37.790 Ko- operatif, 496.530 Gerçek Kişi Ticari İşlet- mesi vardır. Ayrıca Dernekler Masası ile Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre de 112.812 dernek ve 5 binden fazla vakıf bulunuyor. En önemlisi de 5 milyo- na yakın girişimci adayı var. Gerek şirketler, gerekse sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişiler, genel anlam- da devlet destekleri, hibeler, girişimcilik, fi kir, proje, yatırım konularında mali, tek- nik, uygulama konularında yetersiz kal- maktadır.

Ülkemizin yarınları için, bugünden or- taya çıkan her fi kir, her girişim, her yatı- rım, 2023 Vizyonu’na katkı sağlayacaktır. Devlet bu fırsatları sunuyor, bize ise ger- çekten inanarak çalışmak ve bu destek- leri gelecek için değerlendirmek kalıyor. Unutmayalım ki bilgi, bir klavye tuşu ka- dar bize yakın.