Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa ziyareti: perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Paris ziyaretine Fransızlar nasıl hazırlandı? Fransız istihbarat servisleri Cumhurbaşkanı Macron’u nasıl hazırladılar?

Fransız tarafının bir çoğunu şahsen tanıyorum. Aynı okuldan mezun olduk. Bu çok değerli stratej- diplomatlar akıllı ve tecrübeli insanlar. Türkiye’yi içerden tanıyorlar. Türk siyasetçilerini ve Türk büyük patronlarını şahsen tanıyorlar.

Cumhurbaşkanı Macron’a gelince: Paris Siyasal ve Paris-Nanterre Üniversitesinden mezun. Paris Siyasal bizim Siyasal Bilgiler Fakültesine hiç benzemez. Geceyle gündüz kadar farklıdırlar. Bizim SBF genelde iktidarları eleştirir. Tavır koyar. Paris Siyasal daracık bir sokakta küçük bir binadadır ama Fransız “derin devlet”inin çekirdeğidir. Neredeyse istisnasız tüm Fransız Cumhurbaşkanları buradan mezundur. Chirac’ta , Sarkozy’de, Hollande’da , Macron’da. Fransa Başbakanları , Bakanları, dev Fransız bankaları ve Holding başkanlarıda oradan mezundurlar. Bu okulu çok iyi biliyorum. İçinde 12 yılım geçti. Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle’ün bursuyla orada okudum. Orada ders vermeye başladım.

Macron’un diğer okuduğu Paris- Nanterre Üniversitesini de iyi tanıyorum. Sorbonne Üniversitesinde doktoramı tamamlayınca ilk görevim Nanterre Üniversitesi öğretim üyeliğim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazırlanan ekibin neredeyse virgülüne kadar Macron’la neler konuştuklarını tahmin edebiliyorum. Çünkü bu çevrede matematik gibi düşünülür ve konuşulur. Fransız devlet geleneğinde hiçbir şey tesadüf değildir. Fransa büyük devlet adamlarının ülkesidir. Napolyon ve De Gaulle gibi. Avrupa Birliğini kuran De Gaulle’dür. Ankara antlaşmasıyla AB ile Türkiye arasında ortaklık antlaşmasına karar veren Avrupalı lider De Gaulle’dür. O tarihte Fransa’daydım. Fransa Başbakanlığında araştırma ekip şefliği yaptım. Olayları içinden yaşadım. Bugünde kim ne derse desin AB’nin fiili Başkenti Paris’tir.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİNE NASIL HAZIRLANDILAR?

Fransız istihbaratının yöneticileri bir matematik titizlik içinde Macron’u hazırladılar. Her kelime itina ile seçildi. İçerik titiz bir planlamanın eseri oldu. Başlıklar nelerdi?

Türkiye Ortadoğu’nun en önemli ülkesidir. Suriye ilişkilerinde Fransa için vazgeçilmez ülkedir. Bu konuda var olan Türkiye Fransa ilişkileri daha yoğunluk kazanmalı ve geliştirilmelidir. Özellikle terörizmle mücadelede Türkiye’ye çok büyük ölçüde ihtiyaç vardır.

Türkiye ile ekonomik ilişkiler çok önemlidir. En büyük Fransız Şirketleri Türkiye’ye yerleşmiş durumdadır. Bu ilişkiler daha da geliştirilmelidir. Özellikle Aırbus Uçaklarının Türkiye’ye satışı desteklenmeli ayrıca sıkıntı içinde olan Fransız stratejik sektörleri “Nükleer , Askeri Savunma Sanayii” Türkiye’ye daha büyük ölçüde açılmalıdırlar.

Ama AB konusunda Türkiye’ye taviz verilmemeli , yeni fasıllar açılmamalı ve hatta AB tam üyelik kapısının kapalı olduğu doğrudan söylenmelidir. Öneri : kooperasyon ve ayrıcalıklı ekonomik iş birliği olmalıdır.

YA TÜRKİYE TARAFI?

Türkiye tarafı bu detaylara tamamen vakıf mıydı? Zannetmiyorum. Eksik istihbarat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Macron’un kolay ele geçirilebilir bir genç ve tecrübesiz siyasetçi olduğu söylendiği izlenimini veriyor. Fransa’ya verilen ekonomik siparişler sonucu Macron AB konusunda ikna edilebilir havası uyandırılmış gibi görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük tecrübesiyle Fransa Başkanlık Sarayında sert tepki gösterdi. Türkiye tarafının da AB kapısını kapayabileceğini yüksek sesle ifade etti.

FRANSA İLE BUNDAN SONRA NE YAPMALI?

Bazı sorulara cevap vermek zorundayız.

Fransa önemli mi? Cevap: hem de çok. Fransa Dünyanın en büyük ekonomik topluluğu olan AB’nin fiili yöneticisidir.

AB önemli mi? Cevap: hem de çok. AB Türkiye için bir devlet politikasıdır. Türkiye seksen milyon nüfusu ve güçlü ekonomisiyle AB’ye tam üye olarak girdiği anda liderler arasında yerini alacak , ekonomik ve siyasi bakımdan daha da önem kazanacaktır.

AB KAPISI TÜRKİYE’YE ŞİMDİ KAPALI. ENGELLER NASIL AŞILACAK?

Geçmiş yıllarda da AB İle Türkiye’nin büyük güçlükleri oldu. En büyük güçlükler 1980’lerin başında yaşandı. Ama bu güçlükler aşıldı. Bu dönemi anlamak için internette “Sakıp Sabancı. Bir farklı insan” yazısını lütfen okuyunuz. Bu yazıda AB içindeki iki yüzlülerin Türkiye’yi Avrupa’dan söküp atmak için ne tür sabotajlar hazırladığını ama bu tuzakların nasıl aşıldığını görünüz.

2019 SEÇİMLERİNE GİDERKEN FETÖ VE MUHALEFET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AB YOLUNU KESMEK İSTİYOR.

AB ile ilişkiler Türk ekonomisinin oksijen borusunun temel arteridir. Muhalefet Türkiye’yi Avrupa’daki Türk düşmanlarına devamlı jurnallemekte ve onlara oksijen sağlamaktadır. Fetö Türkiye’nin Avrupa’ya giden tüm yollarını mayınlamaktadır. Bütün bunlar aşılır. Ama akıllı olmak lazım. Macron çok önemli. Ama Türkiye’nin önemi ona ters açıdan anlatılmış. Geniş açıdan nasıl ona ulaşılır. Bunu ikinci bir analizimde açıklayacağım.