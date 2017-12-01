ÇALIŞANLARINIZIN KURUM DIŞINDA GÖRDÜĞÜ İTİBAR KADAR İTİBARLISINIZ

Kurumların ve şirketlerin dış çevre dediğimiz şirket dışında oluşan çevresinde gördüğü itibarı önemsiyoruz. Farklı sektörlerde yıllardır verdiğim “Kurumsal İletişim” eğitimlerimde ve danışmanlıklarımda konuyu detaylıca inceliyoruz.

Kurum üst düzey ve ara yöneticileri çeşitli kurumsal ziyaretlerinde veya sosyal ortamlarda sıfatlarından dolayı itibar görüyorlar. Karşılanmaları, uğurlanmaları, ağırlanmaları iyi düzeyde oluyor.

Kurum çalışanları da elbette kurum dış çevresi ile iletişime geçiyor. Kurumsal ziyaretler yapıyor. İşte tam da bu ziyaretlerde kurum çalışanlarınız, kurum adı ile randevu aldıklarında kabul edecek kurum/ kişiler tarafından ne kadar önemseniyorlar? Yani;

1- Çalışanlarınız kurum dışı ziyaretlerde ne kadar itibar görüyorlar?

2-Gördükleri itibarın şirketinize yansıması nasıl?

3-Bu itibar derecesi gelecek için nasıl sinyaller veriyor?

4- Çalışanlarınız bu konuya ne kadar dikkat ediyor ve önemsiyor?

5- Çalışanlarınız kurumunuzu nasıl temsil ediyor?

6-Çalışanlarınızın ziyaret edecekleri kurum görevlisi/ yetkilisi, sizin kurum çalışanlarınızı nasıl karşılıyor, ne kadar zaman ayırıyor, nasıl ağırlıyor, ne kadar dikkate alıyor, ne kadar yardımcı oluyor?

7- Kurum toplantılarında bu konu ne kadar konuşulup önemseniyor?

8- Çalışanlarınızın konuyla ilgili aktardıkları bildirimler yöneticileri tarafından ne kadar yorumlanıp değerlendiriliyor ya da önemsenmiyor?



Sahadan Gelen İtibar sinyalleri

Kurum çalışanınıza gösterilen ilgi ve kolaylaştırıcılık aslında kurumunuza gösterilen ilgidir. Bazen kurumlar kendilerini ne kadar önemli görmüş olsalar da kurum çalışanları yaptıkları ziyaretlerde yeterince itibar göremeyebiliyorlar.

Kurumsal iletişim eğitimlerimde gözlemlediğim durumlardan biri, çalışanların kurum dışı ziyaretlerinde olumlu veya olumsuz karşılanmasını bazen çok önemsememesi, iletişim konusunda farkındalığının yüksek olmaması. Bazen kurum çalışanları bu konuda duyarsız veya aşırı hoşgörülü olabiliyorlar.

Kurumlar yaptıkları toplantılarda bu konuyu ne kadar konuşurlar? Çalışanın başka bir kurumda kabulü ve gördüğü ilgi aslında kurum içi toplantılarda yönetim düzeyinde konuşulması gereken bir konu. Kurum dışında, kurum çalışanına gösterilen ilgi kurumun dışarıdaki itibarının olumlu veya olumsuz sinyalleri, sahadan itibar yansımaları, kurumun dışarıdan algılanması olarak görülmeli ve değerlendirilmeli.

Ayrıca çalışanlar da kurum dışı ziyaretlerinde bu konuya dikkat ederek olumlu veya olumsuz algılarını, görüşlerini kurumlarına/ yöneticilerine bildirmeli. Yöneticiler de bu olumlu veya olumsuz itibar sinyallerini önemsemeli.

Aslında itibarı sarsılan kurumlara baktığınızda sinyallerin çok önceden sahadan zaman içinde geldiğini görüyorsunuz. Ama sinyaller zamanında doğru yorumlanmayınca son aşamada fark edilince yapacak fazla bir şey kalmıyor. Rahatsızlık sinyallerini önemsemeyip, çok ilerleyen bir hastalıkta hastanın yaşama şansının kalmaması gibi.

Sözün özü; Kurumsal itibarınız, çalışanlarınızın kurum dışında gördüğü itibar kadardır. Sahada kurumunuza/ çalışanlarınıza yönelik davranışlar itibarınızı yansıtır.