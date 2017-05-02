BÜYÜK YARIŞ SONA ERDİ

Bu yıl 16’ıncısı gerçekleştirilen geleneksel “Yılın Starları Anketi” 463 bin 150 oyun kullanıldığı rekor katılımla sonuçlandı. 1 Şubat’ta başlayan büyük yarış, 25 Nisan’da tamamlandı. Ekovitrin okuyucuları, www. ekovitrin.com sitemizdeki anket formunu doldurarak oylarını kullandılar. ABD’den Çin’e kadar dünyanın dört bir yanından anketimize katılım oldu. Yaklaşık 3 ay süren anket sonucunda “Yılın Starları” belirlendi. Yılın Starları Anketi, kullanılan oy sayısı ve coğrafya dikkate alındığında dünyanın en geniş katılımlı anketi ve kamuoyu araştırması niteliğini taşıyor. Yılın Starı seçilen kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri Haziran ayında İstanbul’da düzenlenecek muhteşem törenle takdim edilecek. Geleneksel Yılın Starları Ödülleri, ekonomi, iş ve siyaset dünyasının Oscarları niteliğindedir.
İŞTE YILIN STARI SEÇİLEN İSİMLER
Yılın Bakanı: Ahmet Arslan - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Yılın İş Adamı: Emin Taha - Taha Şirketler Group Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın İş Kadını: Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Bakanı: Ahmet Arslan - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Yılın İş Adamı: Emin Taha - Taha Şirketler Group Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın İş Kadını: Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Sanayicisi: Zeki Konukoğlu - Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Ceo’su: Yusuf Akçayoğlu - İGA Havalimanları İnşaatı Ceo’su
Yılın Girişimcisi: Erden Timur - Nef Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Şirketi: Artaş İnşaat
Yılın Şirketi: Artaş İnşaat
Yurt Dışında En Başarılı Türk Şirketi: Baktat / Avrupa
Türkiye’de Yılın Yabancı Şirketi: Vodafone Türkiye
Yılın Markası: Opet
Yılın İhracatçısı:Vestel
Yılın Bankası: Halkbank
Türkiye’de Yılın Yabancı Şirketi: Vodafone Türkiye
Yılın Markası: Opet
Yılın İhracatçısı:Vestel
Yılın Bankası: Halkbank
Yılın Katılım Bankası: Ziraat Katılım Bankası
Yılın İnovasyon Projesi: Fine Pearl İnci Serisi- Karaca Zücaciye
Yılın Meslek Örgütü: MÜSİAD
Yılın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi
Yılın Lojistik Şirketi: Horoz Lojistik
Yılın Sağlık Kuruluşu: Acıbadem Sağlık Grubu
Yılın Forex Şirketi :GCM Menkul Kıymetler
Yılın Enerji Şirketi: Çalık Enerji
Avrupa’da Yılın Şirketi: Zigavus Pharma
Avrupada Yılın İş Adamı: Turgut Torunoğulları - Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Eğitim Yatırımcısı Ödülü: Ümit Kalko - Mektebim Okulları Kurucusu
Uluslararası Eğitimde Kalite Ödülü: Mehmet Gültekin - Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İş Dünyası Onur Ödülü: İbrahim Çeçen - Ic Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İş Dünyası Onur Ödülü: Erdoğan Erdem Egedemir - Yönetim Kurulu Başkanı
Sosyal Sorumluluk Ödülü: SBK Holding
Asya’da En Başarılı Türk Şirketi Ödülü: Polimeks
Avrupa İş Dünyası Onur Ödülü: Kemal Değirmenci - TDU Kurucu Başkanı
Fransa’da Yılın Başarılı Türk İş Adamı Ödülü: Kadri Kalay / Kalay Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İsviçrede Yılın Üniversitesi Ödülü: İsviçre Abms - Üniversitesi / Dr. Habib Al Souleiman - Kurucu Rektör
YILIN STARI ÖDÜLLERİNE layık görülen kişi, kurum ve kuruluşları başarılarından dolayı Ekovitrin ailesi olarak yürekten kutluyoruz.
Saygılarımla…
Yılın İnovasyon Projesi: Fine Pearl İnci Serisi- Karaca Zücaciye
Yılın Meslek Örgütü: MÜSİAD
Yılın Üniversitesi: İstanbul Aydın Üniversitesi
Yılın Lojistik Şirketi: Horoz Lojistik
Yılın Sağlık Kuruluşu: Acıbadem Sağlık Grubu
Yılın Forex Şirketi :GCM Menkul Kıymetler
Yılın Enerji Şirketi: Çalık Enerji
Avrupa’da Yılın Şirketi: Zigavus Pharma
Avrupada Yılın İş Adamı: Turgut Torunoğulları - Edelstaal Yönetim Kurulu Başkanı
Yılın Eğitim Yatırımcısı Ödülü: Ümit Kalko - Mektebim Okulları Kurucusu
Uluslararası Eğitimde Kalite Ödülü: Mehmet Gültekin - Horizon Eğitim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
İş Dünyası Onur Ödülü: İbrahim Çeçen - Ic Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İş Dünyası Onur Ödülü: Erdoğan Erdem Egedemir - Yönetim Kurulu Başkanı
Sosyal Sorumluluk Ödülü: SBK Holding
Asya’da En Başarılı Türk Şirketi Ödülü: Polimeks
Avrupa İş Dünyası Onur Ödülü: Kemal Değirmenci - TDU Kurucu Başkanı
Fransa’da Yılın Başarılı Türk İş Adamı Ödülü: Kadri Kalay / Kalay Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İsviçrede Yılın Üniversitesi Ödülü: İsviçre Abms - Üniversitesi / Dr. Habib Al Souleiman - Kurucu Rektör
YILIN STARI ÖDÜLLERİNE layık görülen kişi, kurum ve kuruluşları başarılarından dolayı Ekovitrin ailesi olarak yürekten kutluyoruz.
Saygılarımla…
Yorum Gönder