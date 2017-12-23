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BÜTÇE NE DİYOR?

Şinasi KARA
Türkiye

Şinasi KARA

23 Aralık 2017, 12:38

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Yıl bitmeden devlet, bir sonraki yıl ekonomiden ne kadar pay alacağını ve aldığı paraları nerelere harcayacağını bütçe kanunu ile tayin eder. 

Dün akşam, TBMM  bütçe  kanununu kabul etti. Önümüzdeki yıl devletin toplam giderleri  762,8 milyar lira, devlet gelirleri 696,8 milyar lira olarak belirlendi.

Demek ki, 2018 bütçesi 66 milyar lira açık verecek. 

Bu açık nasıl karşılanacak?

Vatandaş bir şekilde bu açığı ödemek zorunda. Bütçenin yüzde yetmişi  vasıtalı vergiler ile karşılanıyor. Fiyatlardaki artış, vergi matrahını artırıyor. Daha fazla vergi toplanıyor. Açık kapanıyor.

Bütçe dengesini kurmak için;

- Kurlarda en az yüzde 10 civarında artış mecburiyeti var. Ki bu sayede gümrük vergileri matrahı artacak ve ilave gelir elde edilecektir.

-Petrol, gaz, elektirk gibi enerji fiyatlarını artırmak suretiyle ilave gelir elde edilecektir.

Sabit gelirlileri zor günler bekliyor.

Geçen yıla göre, en çok  Milli Savunma Bakanlığı tahsisatında artış var. Yüzde 41 oranındaki artış gerçekten yüksek. Savunma harcamalarına ayrılan para 100 milyar liraya yaklaşıyor. Savunma sanayine ayrılan ödenekteki artış, Türkiye'nin savaşa hazırlık mı yapıyor sorusunu gündeme taşıyor.

Bütçe büyüküğü kur 3.80 hesabıyla 200 milyar dolar civarında bir rakama tekabül ediyor. 2018 yılı bütçesi neredeyse Ulusal Hasılanin  yüzde 24'üne ulaşıyor. Geçen yıl bütçesi ile devlet ekonomiden yüzde 19,5 pay almış idi.   Devlet, 2018 yılında yüzde 5 daha çok pay almayı planlıyor.

Devletin ekonomideki payı yüzde 22'yi geçtiği zaman, gelir üzerinden vergi alınamıyor. Servet ve sermaye vergileri devreye giriyor. 

Servet ve sermaye sahiplerini zor günler bekliyor.

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