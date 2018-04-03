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Zyxel LTE3302 ile 4.5G internet keyfi her yerde

Zyxel, bireysel ve kurumsal kullanıcıların ADSL, fiber veya kablolu tv gibi karasal hatların bulunmadığı lokasyonlarda 4.5G internet erişimi sağlayan yeni modemi LTE3302’yi pazara sundu.

Zyxel LTE3302 ile 4.5G internet keyfi her yerde

Zyxel, bireysel ve kurumsal kullanıcıların ADSL, fiber veya kablolu tv gibi karasal hatların bulunmadığı lokasyonlarda 4.5G internet erişimi sağlayan yeni modemi LTE3302’yi pazara sundu.

03 Nisan 2018 Salı 14:10
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Zyxel LTE3302 ile 4.5G internet keyfi her yerde

LTE3302, mobil operatörden sağlanan 4.5G internet erişimini bulunduğu ortamdaki cihazlara Wi-Fi olarak ve ethernet bağlantısı aracılığı ile ulaştırabiliyor. Mevcut kablolu internet erişiminize yedek bağlantı sağlamak amacı ile de kullanabileceğiniz LTE3302’yi pikniğe giderken, balığa çıkarken ya da denize açılırken 4.5G internet modem olarak yanınızda taşımanız da mümkün!

Zyxel, yeni 4.5G modem/ router’ı LTE3302’yi duyurdu. Ürün, 150 Mbps indirme (DL), 50 Mbps (UL) veri gönderme kapasitesi ile karasal hat bulunmayan yerlerde dahi her zaman, her yerde kesintisiz internet erişimi sunuyor. Mevcut karasal hatlarda kesinti yaşanması durumunda devreye girecek 4.5G LTE yedek internet bağlantısı sağlamak için kullanılabilen LTE3302, köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modları ile müşteri tarafındaki her türlü cihazla veya ağ geçidine sorunsuz bir şekilde entegre olarak çalışabiliyor.


Maksimum hareket özgürlüğü
Zyxel LTE3302, mobil operatör tarafından sağlanan 4G LTE, DC-HSPA+, 3G, EDGE ve GPRS bağlantıları arasında kesintisiz geçiş sağlayarak kablosuz genişbant bağlantısını cihazlarınıza WiFi olarak sunuyor. Kurumsal ve bireysel kullanıma uygun olan LTE3302, evde, ofiste veya LTE kapsama alanındaki herhangi bir yerde, telefon hattına ihtiyaç duymadan bilgiye erişim sağlıyor.


Denizin ortasında ve piknik alanında bile yüksek hızda internet bağlantısı
LTE3302, mikro USB güç bağlantı noktasından aldığı enerji ile mobil olarak da çalışabiliyor. Bu sayede seyahat ederken, balık tutarken, piknikte ya da denize açıldığınızda yanınızda taşıyarak internet modem olarak kullanabilirsiniz. Piyasada yaygın olarak bulunan taşınabilir şarj cihazları ya da araç şarj cihazlarından mikro USB bağlantısı ile enerji sağlayarak LTE3302 ile her yerde sürekli olarak internet paylaşımı yapılabiliyor.


Cihazlarınızla maksimum entegrasyon
LTE3302, daha iyi entegrasyon için köprü (bridge) ve yönlendirici (router) modlarına sahip. Kullanıcılar, tüm tipik uygulamalarda yerleşik yönlendirme (router) işlevlerinden faydalanabilirken, köprü (bridge) modu kullanıcıların yüksek kaliteli Wi-Fi erişim noktaları, küçük işletme ağ geçitleri veya kurumsal ağ geçitleri gibi mevcut veya tercih edilen aygıtlarla çalışacak şekilde tasarlanmış bulunuyor.

Yedekli bağlantı ile kesintisiz internet
Evinizde ya da ofisinizde sadece kablolu internet bağlantısına dayalı bir internet erişiminizin olması, internet kesinti riskini de beraberinde getiriyor. Oysa ki mevcut karasal internet bağlantısına yedek bağlantı olarak, kablosuz LTE bağlantısı tanımlanması halinde, kablolu hatlardaki herhangi bir internet kesintisi anında, mobil operatör üzerinden internet erişiminiz devreye giriyor. Zyxel LTE3302, mevcut bir ağ geçidine bağlanabilir ve LTE'yi kesinti anında devreye girecek WAN olarak ayarlayabilirsiniz.

Opsiyonel batarya imkanı
LTE3302’yi mikro USB bağlantısı ile harici şarj cihazından enerji alarak kullanmak mümkün olmakla birlikte, dileyen kullanıcılar için çıkarılabilir 2.800 mAh kapasiteli Li-ion Polimer batarya da opsiyonel olarak sunuluyor. LTE3302, kendi bataryası ile 4 saate kadar hizmet verebiliyor.

LTE3302, 2017 yılı Genişbant Dünya Forumu’nda ‘En İyi Kablosuz Genişbant Çözümü’ kategorisinde finalist olarak değerlendirildi.

Son Güncelleme: 03.04.2018 14:52
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