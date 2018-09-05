Türkiye ve Avrupa pazarına sunulan A+++ enerji sınıfındaki çevreye dost yeni klima serisi EnviroME, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu Mitsubishi Electric’in Manisa’da kurduğu ev tipi klima fabrikasında üretilerek Türkiye ve Avrupa pazarına sunulan yeni klima serisi EnviroME, çevreye dost özellikleri ve tasarımı ile öne çıkıyor. A+++ enerji sınıfında yer alan EnviroME klimalar, A++ enerji sınıfındaki klimalardan yüzde 40’a varan oranda daha verimli. Daha küçük ve daha az elektrik tüketen klimalar üretilmesine imkan sağlayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan sayesinde EnviroME klimalar, Türkiye’de segmentindeki en kompakt hacme sahip iç üniteleri ile farklılaşıyor. Klimanın mekanın dekorasyonuyla bütünleşerek adeta görünmez olduğu minimal tasarımı ile dikkat çeken yeni seri, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu.

Gerçekleştirdiği yatırımlar ve geliştirdiği ürünlerde sürdürülebilir çevre misyonu doğrultusunda yol alarak inovatif iklimlendirme teknolojilerine imza atan Mitsubishi Electric, 2017 yılı sonunda Manisa’da hayata geçirdiği ev tipi klima fabrikasında ürettiği çevreye dost yeni klima serisi EnviroME ile yüksek verimlilik, konfor ve kompakt yapıyı bir arada sunuyor. Mitsubishi Electric’in IoT temelli e-F@ctory konseptinin uygulandığı ve ileri robot teknolojilerinin hakim olduğu dijital tabanlı fabrikasında Sanayi 4.0 dönüşümünün öncüsü olarak üretilen EnviroME klimalar, Türkiye ve Avrupa pazarına sunuluyor. İhracatta rekabet sağlayacak katma değeri yüksek teknolojik ürünler üreterek yerli ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan Mitsubishi Electric, yeni klima serisi EnviroME ile çok sayıda inovasyonu bir arada sunuyor.

Yüzde 40’a varan oranda daha verimli, çevreci ve ödüllü

Mitsubishi Electric’in iklimlendirme sektöründeki köklü deneyimini tüketici beklentileriyle bir araya getirerek tasarladığı A+++ enerji sınıfında yer alan EnviroME serisi klimalar, A++ enerji sınıfındaki klimalardan yüzde 40’a varan oranda daha verimli. Daha küçük ve daha az elektrik tüketen klimalar üretilmesine imkan sağlayarak küresel ısınma ile mücadeleye katkıda bulunan yeni nesil R32 soğutucu akışkan kullanılarak üretilen EnviroME klimalar, segmentindeki en kompakt hacme sahip iç ünitesiyle de farklılaşıyor. İç ünitesinin inceliği ve küçüklüğü sayesinde klimanın mekanın dekorasyonuyla bütünleştiği minimal tasarımı ile dikkat çeken yeni seri, Red Dot ve Good Design 2018 tasarım ödüllerinin sahibi oldu. Yeni seri, kompakt iç ünitenin temelini oluşturan ısı değiştirici ve hava üfleme elemanlarında uygulanan teknolojik yenilikler sayesinde yüksek performans, verimlilik ve konfor sağlıyor.

Guinness rekoru kıran fan

İlk kez 1967 yılında ürettiği ve sektörde halen kullanılmakta olan iç ünite fanının 50 yılı aşkın süredir Kirigamine isimli klimalarında kullanımını sağlayarak Guinness rekoru kıran Mitsubishi Electric, bu tecrübesini EnviroME serisine de taşıyor. Yeni boyutlarında üretilen bu fan sayesinde ses seviyesi değişmeden hava debisinde yüzde 53’e varan artış sağlanıyor. Bu yapı 19db(A)’lık akustik konfor bozulmadan daha fazla ortam havasının iklimlendirilmesine yardımcı olarak sistemden hızlı tepki alınmasına imkan tanıyor. Artan bu hava debisinin kullanıcıların konforları doğrultusunda daha uzun mesafeye ve bölgeye ulaşmasını sağlayan yeni yatay ve dikey kanatlar, dört yöne otomatik olarak kumanda üzerinden kontrol edilebiliyor. Çift katmanlı kanat yapısı önceki seriye göre yüzde 104 oranında daha büyük olarak tasarlanan yeni seride yer alan iki ayrı yatay kanat, havanın tavana paralel yönlendirilmesinde kolaylık sunuyor, hava çarpması gibi konforsuz koşulları engelliyor ve montaj yeri seçiminde avantaj sağlıyor.

Geniş kapasite seçeneği

Geçmişe göre artık daha küçük odalara sahip olan yeni konutlardaki düşük kapasite klima ihtiyacı, yoğun olarak multi sistem cihazlarla karşılanıyor. Mitsubishi Electric’in yeni EnviroME serisi, 1,5kw ve 2kw kapasiteli multi sistem iç ünitelerle bu ihtiyaçları çözüme kavuşturuyor. EnviroME serisinin kapasite yelpazesinde 1,5kw ile 5kw aralığında değişen 6 farklı iç ünite alternatifi bulunuyor. Günümüzün küçülen ve yalıtım oranı artan yapılarında, ısıtma ve soğutma ihtiyaçları eskiye göre azalıyor. Oluşan bu yeni durum karşısında EnviroME serisinin 4,2kw kapasiteli cihazı, mekana en uygun kapasitede ürünün seçilebilmesi için alternatif sağlıyor. Bu sayede ilk yatırım ve işletme maliyetleri önemli ölçüde düşürülebiliyor.

İnternet üzerinden uzaktan kontrol edilebilen klima

Mitsubishi Electric, EnviroME serisinde de yer alan MELCloud teknolojisiyle uzaktan bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak klimanın internet üzerinden kontrolünü sağlayarak hayatı kolaylaştırıyor. Opsiyonel olarak ya da EnviroME cihazı içerisine fabrikada monte edilmiş şekilde temin edilebilen MELCloud sistemi sayesinde kullanıcılar, klimalarının tüm fonksiyonlarını klimayı kullanması mümkün olmayan veya kısıtlı olanaklara sahip çocuklar, yaşlılar ya da hastalar adına da uzaktan yönetebiliyor. Bu teknoloji ile evlerine ya da ofislerine ulaşmadan önce klimalarını açabilen ve mekandan uzaklaştıktan sonra “klimayı kapattım mı” endişesi yaşamayan kullanıcılar, aynı zamanda elektrik tüketimi ile mekan ve dış ortam hava sıcaklıklarına ait raporları da alabiliyor.