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Yeni nesil yazılımlar çözüme ulaşmada zaman kazandırıyor

Müşterilerine ‘hızlı ve kaliteli’ hizmetler sunmanın peşinde olan şirketler, çareyi verimliliği üst noktaya taşıyan yeni nesil yazılımlarda arıyor. Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlığı şirketlerinden Ereteam, yeni ürünleri ‘Alteryx, DataRobot ve ClickFox’ ile Türk şirketlerinin bu ihtiyaçlarına cevap vermeye hazırlanıyor. Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, bu ürünlerin iş yapma biçimlerini hızlandırdığı gibi, kalite ve verimliliği de artırdığını kaydediyor.

Yeni nesil yazılımlar çözüme ulaşmada zaman kazandırıyor

Müşterilerine ‘hızlı ve kaliteli’ hizmetler sunmanın peşinde olan şirketler, çareyi verimliliği üst noktaya taşıyan yeni nesil yazılımlarda arıyor. Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlığı şirketlerinden Ereteam, yeni ürünleri ‘Alteryx, DataRobot ve ClickFox’ ile Türk şirketlerinin bu ihtiyaçlarına cevap vermeye hazırlanıyor. Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, bu ürünlerin iş yapma biçimlerini hızlandırdığı gibi, kalite ve verimliliği de artırdığını kaydediyor.

02 Mart 2018 Cuma 11:15
4476 Okunma
Yeni nesil yazılımlar çözüme ulaşmada zaman kazandırıyor

Problem ve çözüm arasındaki mesafeyi kısaltıp iş yapma süreçlerinde daha hızlı sonuç alma imkanı sağlayan yazılımlar, şirketlerin hizmet kalitesini ve verimliliğini artırıyor.

Bunun sonucunda oluşan müşteri memnuniyeti ise şirketlerin günü artıda kapatmasına yol açıyor. Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlık şirketlerinden Ereteam, bu amaca hizmet eden yeni ürünleri ‘Alteryx, DataRobot ve ClickFox’ı Türk şirketlerinin kullanımına sundu.

Aynı zamanda ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge merkezi olan Ereteam, şirketlerin ihtiyacına göre geliştirdiği yazılım çözümlerini yurtdışı işbirlikleriyle Türkiye sınırları dışına çıkarmayı hedefliyor.

İş Yapma Süreçlerindeki Verimliliği Artıracak!

Bunun hem Türkiye’nin hem şirketlerin karlılığına ciddi katkı sunacağını dile getiren Ereteam CEO’su Kutlay Şimşek, yeni üç yazılımın sağlayacağı faydayı şöyle anlattı: “Alteryx, iş yapma süreçlerinde yaşanan problemler ile çözüm arasındaki mesafeyi kısaltıyor. Bu iş yapma sürecinin en önemli üç unsuru olan ‘hız, verim ve kalite’ arasındaki koordinasyonu üst noktaya çıkarıyor. DataRobot ise modelleme yaşam döngüsünü otomatikleştirerek kullanıcıların, kısa bir zamanda oldukça yüksek doğrulukta tahminsel modeller oluşturmasını sağlıyor. ClickFox’un, analistler kadar yöneticilerin hayatını kolaylaştırıp karar verme sürecini hızlandırmasını bekliyoruz. Çünkü ClickFox, herhangi bir şeyin verilerini yolculuklara (Journey) çevirerek kanallarda gizlenmiş hikayelerin kilitlerini açacak. Bu resmin tamamının görülmesini sağladığı için analiz etmek çok daha kolaylaşacak. Günümüzde önemi her geçen gün daha da artan büyük veri kavramı için en olası çözümlemelerin yer aldığı bu ürünler şirketlere ayrıcalık katacaktır.’’

Ereteam’dan Büyük Veri Yönetimi İçin Üç Yeni Ürün

Ereteam tarafından şirketlerin kullanımına yakın zamanda sunulacak olan ürünler ve detayları şöyle:

Alteryx

Alteryx, BT, analitik ekipler ve iş birimleri arasındaki engelleri kaldırarak, iş yapma süreçlerinde yaşanan problemler ile iş çözümleri arasındaki mesafeyi kısaltıp yeni veri ortaklıkları oluşturmak için tasarlanmıştır. Alteryx, her analiste ve veri bilimciye, en zorlayıcı analitik iş problemlerini dahi daha az zaman ve emekle çözebilmek, işle ilgili değişen çıktıları organizasyon genelinde yönlendirebilmek için gerekli desteği sağlamaktadır.

DataRobot

DataRobot, dünyanın önde gelen veri bilimcilerinin bilgi, deneyim ve en iyi uygulamalarını yakalar ve makine öğrenimi girişimleri için benzersiz seviyede otomasyon ve kullanım kolaylığı sağlar. Süreci gerçekten demokratikleştirmek, belki de kurumsal makine öğrenimi platformunun en önemli unsurudur. DataRobot, modelleme yaşam döngüsünü otomatikleştirerek kullanıcıların, kısa bir zamanda oldukça yüksek doğrulukta tahminsel modelleri hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmalarını sağlar.

ClickFox

ClickFox ile herhangi bir “şey” in verilerini yolculuklara (Journey) çevirerek kanallarda gizlenmiş hikayelerin kilitlerini açar. Bağlı seyahatleri analiz etmek resmin tamamını görmek ve veriden faydalı kararlar elde etmek için en etkili yoldur. ClickFox, verilerin yolculuklara dönüşmesini sağlar ve sonucunda bunun analitiği ortaya çıkarır. Bu, analistlerin hızlı ve faydalı kararlar almak için yöneticilere hızlı bir şekilde bilgi sağlamasını sağlar.

Anahtar Kelimeler:
Ereteam
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